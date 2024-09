Podatek od nieruchomości 2025: liczne zmiany. Fotowoltaika, budowle, obiekty małej architektury, urządzenia budowlane. MF modyfikuje projekt

W dniu 3 września 2024 r. wieczorem Ministerstwo Finansów opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji nową wersję projektu przewidującego dużą nowelizację przepisów w zakresie podatku od nieruchomości.

Szykują się zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Co zawierał pierwotny projekt MF

Pierwszy projekt zmian, które docelowo mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. został opublikowany przez MF w czerwcu bieżącego roku i wzbudził wówczas wiele kontrowersji – nie tylko wśród przedsiębiorców, ale nawet wśród konsultujących go innych ministerstw. Wskazywano, że proponowana przez MF treść przepisów będzie skutkowała znacznym wzrostem opodatkowania.



Sam proces konsultacji publicznych wzbudził duże zainteresowanie, a uwagi do niego zgłosiło ok 200 różnych podmiotów. Tabela zawierająca zgłoszone uwagi i odniesienie się do nich przez MF była niemal 500-stronnicowym dokumentem. Równie wiele uwag prezentowano w toku konferencji uzgodnieniowej zorganizowanej przez MF w formie spotkania online z zainteresowanymi podmiotami.

Co się zmieniło 3 września?

Nowy projekt niewątpliwie stanowi próbę inkorporowania jak największej ilości postulatów podnoszonych w toku konsultacji publicznych przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego pomysłu MF na nowelizację tego podatku. I wydaje się, że jest to próba dość udana.



Zmian względem pierwotnego projektu jest naprawdę wiele, niemniej warto wspomnieć o kilku fundamentalnych, które postulowali przedsiębiorcy.

Reguła kolizyjna

Przede wszystkim MF wprowadził do nowego projektu pierwszeństwo kwalifikacji poszczególnych obiektów jako budynków. Oznacza to, że gdy dany obiekt będzie spełniał przesłanki uznania go zarówno za budynek, jak i za budowlę, wówczas będzie on kwalifikowany jako budynek.



Wyjątkiem objęto jedynie różnego rodzaju zbiorniki czy silosy – te będą mogły być kwalifikowane jako budowle nawet jeżeli będą spełniać przesłanki do uznania ich za budynek.

Budowla definiowana przez roboty budowlane

W pierwotnym projekcie MF przewidział, że uznanie danego obiektu za budowlę wymaga, aby był on „wykonany z użyciem wyrobów budowlanych”. Powodowało to wiele wątpliwości choćby o opodatkowanie mobilnych zbiorników – te były przecież wykonane z wyrobów budowlanych, a jednocześnie były zbiornikami (wymienionymi jako budowle w załączniku do ustawy). Jednocześnie jednak w żaden sposób nie były związane z gruntem.



W nowej wersji projektu usunięto przesłankę „wykonania z użyciem wyrobów budowlanych” budowli, wprowadzając zamiast tego zastrzeżenie, zgodnie z którym aby dany obiekt był uznany za budowlę (lub budynek – tam zastrzeżenie to również się pojawia) musi on zostać „wzniesiony w wyniku robót budowlanych”.

Obiekty małej architektury

W ustawie wprowadzono też zastrzeżenie, że obiektem budowlanym (a więc budowlą / budynkiem) nie będą obiekty małej architektury, takie jak choćby fontanny czy place zabaw.

Całość techniczno-użytkowa

Z projektu usunięto kontrowersyjną przesłankę całości techniczno-użytkowej, która budziła wiele obaw przedsiębiorców. W pierwotnym projekcie przewidziano, że częścią budowli mogą być także instalacje i urządzenia stanowiące wraz z nią całość techniczno-użytkową. Powodowało to wiele obaw o opodatkowanie różnego rodzaju urządzeń, które dotychczas nie były objęte podatkiem.

Fotowoltaika

Doprecyzowano także, że elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii i szereg innych obiektów będzie opodatkowany jako budowla jedynie od części budowlanych (głównie – fundamentów).

Załącznik nr 4

Dużą metamorfozę przeszedł też załącznik nr 4 do ustawy, zawierający katalog budowli. Usunięto z niego kilka pozycji (m.in. różnego rodzaju sieci techniczne, namioty i powłoki pneumatyczne), a niektóre zastąpiono nowymi (np. zamiast obiektów sportowych czy hydrotechnicznych pojawił się cały szereg wprost wskazanych obiektów, które stanowić będą budowle).

Urządzenia budowlane

W projekcie pojawiła się też nowa, niewystępująca w pierwotnej wersji, kategoria budowli – urządzenia budowlane. Za budowlę będą uznawane urządzenia instalacyjne związane z budynkiem lub budowlą, zapewniające możliwość ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Jakie to konkretnie urządzenia? Zapisy projektu nie są tu precyzyjne i zapewne będą skutkowały wieloma sporami na linii podatnicy – samorządy. Nietrudno sobie wyobrazić, że pojawią się dyskusje czy np. winda w budynku jest urządzeniem instalacyjnym zapewniającym możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a więc czy należy ją traktować jako budowlę.

Więcej czasu na przygotowanie

Warto też wspomnieć, że w projekcie przewidziano, że przedsiębiorcy którzy złożą właściwemu samorządowemu organowi podatkowemu stosowne oświadczenie, będą mogli złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za 2025 r. do końca marca 2025 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na przegląd swojego majątku i dostosowanie się do nowych przepisów.

Co dalej?

Do 9 września potrwają jeszcze ograniczone konsultacje publiczne, a uzgodniony projekt trafi zapewne do Sejmu na najbliższą sesję tj. odbywającą się w dniach 11-13 września. Wówczas zobaczymy, czy pojawią się jeszcze jakieś zmiany wprowadzane „na ostatnią chwilę”.



Daniel Panek, starszy menedżer w CRIDO

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (UD72).