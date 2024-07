MF: Nie będzie podatku od paneli fotowoltaicznych, murowanych grillów, huśtawek, piaskownic ani kapliczek przydrożnych

Ministerstwo Finansów nie zamierza opodatkować tzw. obiektów małej architektury - ani związanych z kultem religijnym, ani np. wodotrysków, ogrodowych posągów, murowanych grillów, huśtawek i piaskownic - poinformował 31 lipca 2024 r. resort finansów, odnosząc się do - jak wskazano w komunikacie - wprowadzających w błąd doniesień prasowych.

rozwiń >

W Ministerstwie Finansów toczą się od jakiegoś czasu prace legislacyjne dotyczące zmian w podatku od nieruchomości. Zmiany te mają wejść w życie w 2025 roku. Najważniejsze zmiany to nowe definicje budowli i budynków, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

MF nie zamierza opodatkować obiektów małej architektury

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które polegają na wprowadzeniu autonomicznych definicji pojęć „budynek” i „budowla”. Określenie przedmiotów opodatkowania w ustawie podatkowej, bez odwoływania się do przepisów odrębnych, służy zapewnieniu zgodności przepisów podatkowych z Konstytucją RP.



W komunikacie, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają obecnie wyłącznie grunty, budynki i budowle, przy czym budowle wyłącznie wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

"Tym samym obiekty małej architektury, zarówno te związane z kultem religijnym, jak i inne stanowiące element architektury ogrodowej: wodotryski, posągi ogrodowe (np. krasnale, nimfy, amorki), pergole, oczka wodne, kaskady, ogrody skalne, ogrodowe murowane grille oraz obiekty użyteczności codziennej jak: piaskownice, ławki, huśtawki, drabinki, ze względu na to, że nie są wymienione jako przedmiot podatku, nie podlegają opodatkowaniu. Projektowane regulacje nie wprowadzają zmian w tym zakresie" - zapowiedziało Ministerstwo Finansów, odnosząc się do "wprowadzających w błąd doniesień prasowych dotyczących rozszerzenia zakresu podatku od nieruchomości na tzw. obiekty małej architektury, w tym krzyże i inne niewielkie obiekty".



Ministerstwo Finansów poinformowało też, że od 17 czerwca do 8 lipca przeprowadzono konsultacje projektu ustawy. Zestawienie uwag, które wpłynęły w terminie oraz stanowisko Ministerstwa Finansów udostępnione zostało 30 lipca w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386262/katalog/13064860#13064860).

Podmioty, które zgłosiły uwagi otrzymały zaproszenie na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się 7 sierpnia.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości

„Zarówno w dzisiejszym stanie prawnym, jak i w stanie prawnym, który będzie obowiązywał od przyszłego roku, obiekty, o których mowa w mediach – krzyże, kapliczki, krasnale, piaskownice – nie będą opodatkowane. Pod tym względem nic się nie zmienia, tylko będzie to nieco inaczej zapisane. Obecnie przepisy mówią o opodatkowaniu budynków i budowli, które nie są obiektami małej architektury. W nowym zapisie będzie mowa o budynkach oraz o enumeratywnie wymienionych budowlach – i tam nie ma obiektów małej architektury” – powiedział PAP wiceminister finansów Jarosław Neneman.

Przypomniał, że budynki opodatkowane są stawką liczoną z metra powierzchni użytkowej, zaś budowle opodatkowane są stawką procentową, liczoną od jej wartości. Dodał, że projekt zmian w ustawie o podatkach lokalnych jest odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego. TK zakwestionował fakt, że prawo podatkowe – dotyczące podatków lokalnych – odnosi się do definicji wziętej z szeroko rozumianych przepisów prawa budowlanego.

„Obecnie prawo mówi, że budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który nie jest budynkiem i obiektem małej architektury. TK powiedział, że nie możemy się odwoływać do przepisów prawa budowalnego, którymi są także przepisy rozporządzeń, tylko w ustawie podatkowej powinny być zdefiniowane przedmioty opodatkowania. W związku z tym nasza definicja budowli mówi, że jest to związany z działalnością gospodarczą obiekt, wraz z instalacjami, wymieniony w załączniku, który wraz z urządzeniami technicznymi stanowi całość techniczno-użytkową” – powiedział wiceminister. "Ponieważ tam nie ma obiektów małej architektury, to oznacza, że nie będą one opodatkowane – i było to wiadome od początku. Naprawdę nie rozumiemy, co w tym wszystkim robią krasnale ogrodowe?” – dodał.

Jarosław Neneman przyznał, że przepisy o podatku od nieruchomości dotyczą skomplikowanych kwestii oraz bardzo licznej grupy interesariuszy. Jego zdaniem widać to choćby po zasięgu konsultacji dotyczących nowych przepisów – tak właśnie należy pracować nad zmianami podatkowymi.

„Opublikowaliśmy właśnie uwagi do naszego projektu wraz z naszymi odpowiedziami i to zestawienie liczy 400 stron. Trzeba wziąć pod uwagę, że materia jest wyjątkowo rozproszona, bo to dotyczy podatków prawie 2,5 tys. gmin. Dzisiejszy stan rzeczy jest bardzo różny – to, co w jednej gminie jest opodatkowane w jeden sposób, w drugiej nie jest opodatkowane. Faktyczne opodatkowanie nie zawsze nadąża za literą prawa podatkowego. Dlatego jest tyle osób zainteresowanych" - powiedział Neneman.

Wiceminister zapowiedział, że "w przyszłym tygodniu spotykamy się na konferencji uzgodnieniowej, na której większość tych obaw artykułowanych w mediach zostanie rozwiana i wtedy będziemy mogli dyskutować o kwestiach merytorycznych".

Opodatkowanie fotowoltaiki

Podkreślił, że część kwestii budzących kontrowersje została już rozwiązana. Jako przykład wskazał fotowoltaikę.



„Farmy fotowoltaiczne według nowych przepisów pozostaną budowlą, ale opodatkowane będą części budowlane. Czyli panele, które są najbardziej wartościową częścią farmy fotowoltaicznej, nie będą objęte podatkiem, podobnie jak ma to miejsce obecnie” – zapewnił wiceszef MF.

Wyciągi narciarskie i kolejki linowe

Dodał, że podobne rozwiązanie zostanie zachowane w przypadku wyciągów narciarskich i kolejek linowych.

„W przypadku wyciągów narciarskich i kolejek linowych będą opodatkowane również części budowlane, a nie urządzenia. Przy czym trzeba pamiętać, że gmina ma prawo albo ten podatek obniżyć, albo pewien typ obiektów, szeroko zdefiniowany, z podatku zwolnić. Więc jeśli gminie będzie zależało na rozwoju wyciągów narciarskich – co ma sens, bo to dochodowy biznes – to gmina może obiekty tego typu zwolnić. Tak jak to funkcjonowało w przypadku lotnisk, gdzie część gmin je z podatku zwalniała” – powiedział Neneman.

Mogą się pojawić kolejne zmiany

Wiceminister nie wykluczył jednocześnie kolejnych zmian w projektowanych przepisach. Podkreślił, że do tego służy cały proces konsultacji publicznych.



„Po to jest projekt, aby go modyfikować i zmieniać, biorąc pod uwagę uzasadnione racje i podatników, i gmin. To są rzeczy, które będą przedmiotem dyskusji; nie przesądzajmy, jak się ta dyskusja skończy, może część rozwiązań będzie podjęta na Radzie Ministrów" - wskazał.



Podkreślił, że założeniem Ministerstwa Finansów było to, by wpływy z podatku od nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie.

„Powodem podjęcia prac legislacyjnych były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – czy to ostatnie, czy wcześniejsze – oraz fakt, że w tej materii prawa podatkowego nie było nowelizacji od lat. Dużo problemów się nawarstwiło, rozjechało się prawo budowlane i podatkowe, trzeba było dokonać uporządkowania. I to jest uporządkowanie – ocenił Jarosław Neneman. (PAP)

Autor: Marek Siudaj

Autor: Marek Siudaj