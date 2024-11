Składka zdrowotna - zmiany muszą uwzględniać specyfikę i możliwości małych firm. Co najmniej ¾ wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne powinno podlegać możliwości odliczenia od należnego podatku

Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP, złożyła na ręce Premiera Donalda Tuska uwagi dotyczące składek zdrowotnych w nowym projekcie ustawy. Proponuje ustalenie ryczałtowej składki zdrowotnej i możliwość jej częściowego odliczenia od podatku. Majewska podkreśla, że nowe przepisy muszą uwzględniać specyfikę i możliwości małych firm, które są fundamentem gospodarki.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, złożyła na ręce Premiera Donalda Tuska uwagi dotyczące projektu zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Minister Majewska wskazała w nim na konieczność intensyfikacji działań na rzecz ochrony interesów małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) w obliczu nowych regulacji i wyzwań rynkowych.

Zmiana zasad wyznaczania wysokości składki zdrowotnej i możliwość odliczenia od należnego podatku

„Popieram likwidację obowiązku płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednak uznaję to za niewystarczające. Konieczna jest zmiana zasad wyznaczania wysokości tej składki na kwotę zryczałtowaną. Jest wiele możliwości ustalania mechanizmu obliczenia kwoty zryczałtowanej, co powinno być przedmiotem merytorycznej dyskusji ze środowiskiem przedsiębiorców” – zaznacza Agnieszka Majewska Rzecznik MŚP.

Jednocześnie wskazuje na brak uzasadnienia dla uniemożliwienia konsultacji publicznych przedmiotowego projektu. „Co najmniej ¾ wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne powinno podlegać możliwości odliczenia od należnego podatku. Zależnie od zakresu realizacji postulatów trzeba rozważyć również określenie górnej granicy składki zdrowotnej” – podkreśla.

Zmiana zasad ustalania wysokości i zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne musi być transparentna i zrozumiała dla przedsiębiorców

Uproszczenie zasad oraz obniżenie kosztów wykonywanej działalności sprzyja podniesieniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Jednym ze skutecznych sposobów, aby zrealizować ten cel jest zmiana zasad ustalania wysokości i zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne o które postuluje do Premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Stoję na straży interesów przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych, których działalność może zostać dotknięta przez nadchodzące zmiany. Każdy wprowadzany przepis musi być transparentny, zrozumiały i proporcjonalny do możliwości podmiotów, których dotyczy. Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy są podstawą naszej gospodarki, dlatego będziemy stanowczo domagać się, aby ich interesy były uwzględniane na każdym etapie legislacyjnym. Nie możemy pozwolić, by wprowadzane przepisy uderzały w stabilność tych podmiotów. Każdy przedsiębiorca powinien mieć pewność, że państwo jest jego partnerem, a nie jedynie regulatorem” – podsumowuje Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP.



Rzecznik MŚP jako samodzielny organem ochrony prawa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.