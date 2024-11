Nowy zespół do walki z szarą strefą! Rząd tworzy superurząd, który ma pomóc typować podatników do kontroli

Premier Donald Tusk chce powołać superurząd do walki z szarą strefą - tak podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Skoordynowanie działań zespołu złożonego z przedstawicieli kilku resortów ma, według założeń, m.in. pomóc typować podatników do kontroli.

Superurząd, czyli międzyresortowy zespół do walki z szarą strefą

Poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że w tym tygodniu do konsultacji ma trafić projekt zarządzenia premiera powołujący zespół do walki z szarą strefą. "Zasiadać w nim mają przedstawiciele resortów finansów oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także np. ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy i Krajowej Administracji Skarbowej. Zainteresowane tym są też policja i Straż Graniczna. Zespół zajmie się wymianą danych zgromadzonych przez poszczególne urzędy, co ma stworzyć pełniejszy obraz zarówno całych sektorów, jak i pojedynczych podmiotów" - czytamy.

Pozwoli to lepiej typować podatników do kontroli

Co da powołanie takiego specjalnego zespołu? Zgodnie z założeniami projektu, pozwoli to lepiej typować podatników do kontroli, jak również koordynować działania państwowych organów.

Rozmówcy "DGP" podkreślają, że chodzi także o edukowanie, gdyż wciąż jest duża akceptacja społeczna dla przedsiębiorców, którzy np. nie wystawiają faktur. Oprócz tego grupa ma się zająć zmianami w prawie, m.in. uspójnieniem definicji w różnych aktach prawnych. MFW szacuje, że szara strefa w Polsce to 27 proc. PKB, czyli o 5 pkt proc. więcej niż średnia unijna.



