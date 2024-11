e-Doręczenia: Wyślij pismo do urzędu bez wychodzenia z domu – nowa era korespondencji od stycznia 2025

"e-Doręczenia to sposób na szybką i wygodną wymianę oficjalnej korespondencji między administracją państwową, firmami i obywatelami. Usługa, która stanowi kolejny krok w cyfryzacji państwa, pozwala na łatwe wysyłanie i odbieranie listów w formie elektronicznej. W dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wizyt w urzędzie czy stania w kolejce na poczcie. Co ważne, dokument nadany z użyciem e-Doręczeń jest równoważny prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, a liczba podmiotów zobowiązanych do stosowania tej formy korespondencji stale rośnie" – wyjaśnia wiceminister Cyfryzacji Dariusz Standerski.

Upowszechnianie e-Doręczeń oznacza w praktyce, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie ułatwi załatwianie spraw administracyjnych zarówno Kowalskiemu, jak i przedsiębiorcom oraz urzędnikom. Co ważne, obywatele w kontaktach z jednostkami publicznymi mogą korzystać z usługi całkowicie bezpłatnie, dlatego w porównaniu z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów będzie to nie tylko spora oszczędność czasu, ale też pieniędzy. Aby móc swobodnie korzystać z tego narzędzia, warto już dziś złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń – można to zrobić w kilku prostych krokach poprzez stronę mObywatel.gov.pl .