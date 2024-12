Deregulacja w Polsce: spowolnienie i nadzieje na zmiany. Podsumowanie 2024 r. Rząd zapowiadał intensywne działania w tym obszarze, ale ich realizacja napotkała liczne trudności, co spowolniło proces legislacyjny. Deregulacja pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki.

Na wstępie warto przypomnieć, że jeszcze na początku roku powołano specjalny zespół, który miał za zadanie opracowanie ustawy deregulacyjnej. Do współpracy zaproszono ekspertów i konsultowano obszary gospodarki wymagające uproszczeń regulacyjnych. Projekt ustawy został opublikowany w kwietniu.

Ustawa deregulacyjna – opóźnienia i niewykorzystane szanse

Do dziś, 8 miesięcy po publikacji projektu, nie przeszedł on dalszej drogi legislacyjnej. Uważamy, że jest to opóźnienie i w pewnym sensie porażka rządu w tej sprawie" – podkreślają eksperci BCC. Wiceprezes BCC, ekspert ds. stanowienia prawa Witold Michałek przekazał, że rekomendacje są jasne. Rząd powinien jak najszybciej zakończyć prace nad projektem, przyjąć go w formie uchwały Rady Ministrów, a następnie sprawnie przeprowadzić przez proces legislacyjny w parlamencie i opublikować po uzyskaniu podpisu Prezydenta RP.

Nowe regulacje w Sejmie – krok w dobrym kierunku

W ocenie Michałka, na tle opóźnień związanych z ustawą deregulacyjną pozytywnie wyróżnia się niedawna inicjatywa związana ze zmianami w regulaminie Sejmu. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w kamieniach milowych KPO, władze zdecydowały się na wdrożenie procedur mających poprawić jakość prac legislacyjnych, szczególnie w przypadku inicjatyw poselskich i innych projektów nierządowych. Wśród zmian znajdują się m.in.: obowiązkowe konsultacje społeczne i eksperckie, minimum 30-dniowy termin przeprowadzenia powyższych konsultacji, a także przygotowanie szczegółowych ocen skutków regulacji na poziomie zbliżonym do projektów rządowych. Zdaniem eksperta, te kroki mają szansę zwiększyć racjonalność i efektywność procesu legislacyjnego, co jest kluczowe dla tworzenia spójnych i przejrzystych regulacji gospodarczych.

Deregulacja pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla polskiej gospodarki. Uproszczenie przepisów i zmniejszenie biurokracji to czynniki, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Rok 2024 uświadomił nam, jak trudnym procesem dla obecnego rządu jest deregulacja. Mamy jednak nadzieję, że przyspieszenie prac nad ustawą deregulacyjną oraz wdrożenie zmian w regulaminie Sejmu zaowocują bardziej przejrzystym i efektywnym procesem legislacyjnym w kolejnych latach – powiedział Witold Michałek. Zaznaczył, że deregulacja to nie tylko oczekiwanie przedsiębiorców, ale także warunek dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia inwestycji w Polsce. W obliczu wyzwań, jakie niesie obecny stan finansów państwa i spowolnienie wzrostu gospodarczego w UE, kluczowe jest sprawne wdrażanie zapowiadanych reform – dodał ekspert BCC.