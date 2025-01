PFRON: w 2025 roku z pierwszym wnioskiem Wn-U-G (lub jego korektą) trzeba złożyć ten formularz

PIT kasowy już obowiązuje - na czym polega, kto i jak może skorzystać? Wady i zalety, co z kosztami

Od 1 stycznia 2025 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej metody rozliczeń, jaką jest PIT kasowy. Do polskiego porządku prawnego wprowadziła go Ustawa z dnia 27 września 2024 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tymi przepisami zapłata podatku dochodowego może zostać odroczona nawet na 2 lata. Czy metoda kasowa uchroni firmy przed utratą płynności finansowej i stanie się skutecznym narzędziem do walki z zatorami płatniczymi?