Zmiana zasad doręczania pism na PUE (eZUS) od 15 stycznia 2025 r.

W komunikacie z 24 stycznia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 15 stycznia 2025 r. na portalu PUE eZUS udostępnił funkcjonalności, które wynikają z art. 71 ab ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń́ społecznych w zakresie tzw. e-Doręczeń.

Zmiany w zakresie doręczania pism do klientów, którzy mają profil na portalu PUE/eZUS

Klientom, którzy mają profil na portalu PUE / eZUS i jednocześnie adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, ZUS przekazuje pisma wymagające potwierdzenia nadania lub odbioru na adres do doręczeń elektronicznych. Po doręczeniu pisma na e-Doręczenia pismo jest przekazywane również na profil klienta na portalu PUE / eZUS.



Pisma, które są przekazywane na adres do doręczeń elektronicznych, na portalu PUE / eZUS zostaną umieszczone w skrzynce odbiorczej, na liście dokumentów odebranych. Pisma te są oznaczone jako: pismo z ZUS na e-Doręczniach.

Zmiana zasad dostępu do pism kierowanych do klientów, którzy nie mają adresu do doręczeń elektronicznych ale mają pełnomocnika

Jednoczenie zmieniły się zasady dostępu do pism kierowanych do klientów, którzy nie mają adresu do doręczeń elektronicznych i jednocześnie umocowali pełnomocnika albo kilku pełnomocników do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu PUE / eZUS.



W przypadku gdy klient (mocodawca) ma pełnomocnika, kierowane do niego pisma, które wymagają podpisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), są przekazywane do odbioru na profil pełnomocnika. Dopiero po odbiorze pisma przez pełnomocnika (po podpisaniu UPO), jest ono prezentowane na portalu PUE/eZUS na profilu klienta (mocodawcy).



Pisma, które nie wymagają potwierdzenia odbioru (podpisania UPO) - tak jak dotychczas - prezentowane są na portalu PUE/eZUS w skrzynce odbiorczej, na liście dokumentów odebranych, zarówno u klienta (mocodawcy), jak i u pełnomocnika.