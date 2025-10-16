API KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo interfejsu programistycznego

W dniu 15 października 2025 r. Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) interfejsu programistycznego API KSeF 2.0.Środowisko daje możliwość sprawdzenia systemów finansowo-księgowych z wykorzystaniem rzeczywistych metod uwierzytelniania. Resort finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego (Demo) pod adresem: podatki.gov.pl/formularz. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że integracja ze środowiskiem API KSeF 2.0 jest konieczna, aby zapewnić kompatybilność systemów finansowo-księgowych z obligatoryjną wersją systemu KSeF 2.0.

Środowisko przedprodukcyjne API KSeF 2.0

Zgodnie z harmonogramem wdrożenia obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur, od 15 października 2025 r. użytkownicy mogą zintegrować się przez API KSeF 2.0 ze środowiskiem przedprodukcyjnym (Demo) API KseF 2.0. Dzięki temu dostawcy systemów finansowo-księgowych sprawdzają jak ich oprogramowanie współpracuje z systemem KSeF 2.0 w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.



Środowisko przedprodukcyjne (Demo) jest utrzymane w reżimie produkcyjnym w szczególności w zakresie funkcjonalności systemu oraz ochrony danych i opiera się o:

1) faktyczne dane uwierzytelniające (np. NIP) zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm,

2) proces logowania do usługi pozwalający wykorzystywać faktyczny zestaw uprawnień właścicielskich, analogiczny jak dla środowiska produkcyjnego.

REKLAMA

REKLAMA

Wystawianie faktur na środowisku przedprodukcyjnym nie ma skutków prawnych

Dane przetwarzane w środowisku, pochodzą z migracji danych KSeF 1.0, testów przedprodukcyjnych integratorów lub ze środowiska produkcyjnego i nie podlegają anonimizacji. Dane w środowisku przedprodukcyjnym podlegają ochronie na tych samych zasadach jak dane produkcyjne.



Środowisko przedprodukcyjne (Demo) jest dostępne pod adresem: ksef-demo.mf.gov.pl.

Wsparcie Ministerstwa Finansów dla integratorów

Wszystkie podmioty, które realizują prace integracyjne oraz korzystają ze środowiska przedprodukcyjnego API KSeF 2.0 będą mogły korzystać z pomocy technicznej.



Kontakt z zespołem technicznym API KSeF 2.0 jest dostępny w dni robocze, w godzinach 7:00-19:00, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz.