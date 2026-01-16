Nowe adresy środowisk KSeF. 17 stycznia stare adresy zostaną wyłączone. Komunikat Ministerstwa Finansów dla integratorów

W komunikacie z 15 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z przygotowaniami do uruchomienia KSeF 2.0 w środowisku produkcyjnym oraz wdrożeniem docelowej infrastruktury teleinformatycznej i mechanizmów bezpieczeństwa, wprowadza nową, jednolitą adresację środowisk KSeF. MF zastrzega, że zmiana ta ma charakter techniczny - polega na aktualizacji wykorzystywanych adresów usług i nie wpływa na zakres oraz sposób działania udostępnianych interfejsów API. Resort zapewnia, że wszystkie dotychczasowe adresy pozostaną aktywne w okresie przejściowym, aby umożliwić integratorom stopniowe przełączenie systemów na nową adresację.

Harmonogram zmian adresów środowisk KSeF

15 grudnia 2025 - udostępnienie nowych adresów (okres przejściowy)



Udostępnienie aktywnych adresów dla środowisk testowych oraz dla środowiska produkcyjnego. Dotychczasowe adresy środowisk testowych pozostają aktywne. Do 10 stycznia 2026 r. prosimy o przełączenie integracji na nowe adresy na środowiskach testowych.

10 stycznia 2026 - przekierowania ze starych adresów



Po 10 stycznia 2026 r. dla środowisk testowych zostaną uruchomione automatyczne przekierowania ze starych adresów na nowe. Jeżeli klient HTTP lub wykorzystywana biblioteka integracyjna nie obsługuje przekierowań, konieczna będzie ręczna aktualizacja adresów bazowych po stronie integratora.

17 stycznia 2026 - wyłączenie starych adresów



Ministerstwo Finansów informuje, że 17 stycznia 2026 r. dotychczasowe adresy środowisk KSeF zostaną całkowicie wyłączone (bez dalszych przekierowań). Po tej dacie wywołania pod stare adresy nie będą realizowane.

01.02.2026 - środowisko produkcyjne wyłącznie w nowej adresacji



Ministerstwo Finansów informuje, że środowisko produkcyjne będzie dostępne wyłącznie z wykorzystaniem nowych adresów.

Ważne Uwaga: Adres usługi MCU pozostaje bez zmian.

Nowe adresy środowisk KSeF

Środowisko API Aplikacja do wizualizacji kodów QR Aplikacja Podatnika* Środowisko testowe (TE) https://api-test.ksef.mf.gov.pl https://qr-test.ksef.mf.gov.pl https://ap-test.ksef.mf.gov.pl Środowisko demonstracyjne / przedprodukcyjne (TR) https://api-demo.ksef.mf.gov.pl https://qr-demo.ksef.mf.gov.pl https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl Środowisko produkcyjne (PRD) https://api.ksef.mf.gov.pl https://qr.ksef.mf.gov.pl https://ap.ksef.mf.gov.pl

