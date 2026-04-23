Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
- Nowe przepisy o stroju doradców podatkowych – co zakłada projekt?
- Jak będzie wyglądać toga doradcy podatkowego?
- Od kiedy nowe togi dla doradców podatkowych?
- Szczegółowy opis togi doradcy podatkowego
Nowe przepisy o stroju doradców podatkowych – co zakłada projekt?
To nowe rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych.
Projekt ten - jak czytamy w uzasadnieniu - stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą”, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.
W art. 38a ust. 1 ustawy przewidziano, że doradca podatkowy, uczestnicząc w rozprawach sądowych, używa stroju urzędowego. Strojem urzędowym doradcy podatkowego jest toga.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych – wynika wprost z delegacji ustawowej.
Jak będzie wyglądać toga doradcy podatkowego?
Wzór stroju urzędowego (togi) został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Kolor żabotu oraz wypustki na kołnierzu i mankietach togi zaproponowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych po przeprowadzeniu konsultacji w środowisku doradców podatkowych.
Wskazany kolor miodowy nie jest utożsamiany ze strojem urzędowym przedstawicieli innych zawodów uczestniczących w rozprawach sądowych i umożliwia czytelne odróżnienie doradców podatkowych, zapobiegając pomyłkom w zakresie identyfikacji przedstawicieli tej grupy zawodowej. Jednocześnie jest to barwa stonowana i elegancka, która jest odpowiednio wyrazista, by pełnić funkcję identyfikacyjną. Zarazem zachowuje charakter właściwy dla stroju urzędowego, adekwatny do powagi sądu.
Kolor miodowy […] umożliwia czytelne odróżnienie doradców podatkowych – podkreślono w uzasadnieniu projektu.
Od kiedy nowe togi dla doradców podatkowych?
Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2026 r. Termin wejścia w życie projektowanej regulacji jest dostosowany do przewidzianego w art. 32 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882) terminu wejścia w życie art. 38a ustawy, stanowiącego podstawę do określenia przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych.
Nowe przepisy oznaczają istotną zmianę w praktyce udziału doradców podatkowych w postępowaniach sądowych, wzmacniając formalny i profesjonalny charakter ich wystąpień.
Szczegółowy opis togi doradcy podatkowego
Zgodnie z opisem zawartym w załączniku do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych:
„Toga jest suknią fałdzistą z lekkiej czarnej tkaniny wełnianej lub wełnopodobnej, sięgającą powyżej kostek około 25 cm od ziemi. W górnej części ma odcinany karczek o wysokości 21 cm, podszyty czarną podszewką. Toga u dołu ma w obwodzie od 2 m do 2 m 70 cm. Od karczka w dół toga jest ułożona w kontrafałdy: po 3 na obu stronach przodu togi i 7 na plecach. Środkowa kontrafałda na plecach togi ma fałdy po obu stronach, pozostałe są wszywane do karczka symetrycznie w kierunku rękawów.
Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są półokrągło zakończone.
Rękawy togi u góry są ułożone w 7 do 9 kontrafałd, tworzących bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie od 50 do 60 cm i są zakończone wywiniętym na wierzch, doszytym mankietem o wysokości 10 cm. Mankiet jest wykończony podszewką i przymocowany z przodu do rękawa. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki jest umieszczony zatrzask do zapięcia rękawa.
Przednie krawędzie togi są zaprasowane do wewnątrz na szerokość 10 cm. Toga jest zapinana na 5 guzików krytych.
Przy kołnierzu togi jest wszyty żabot z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym. Długość żabotu wynosi 21 cm, szerokość u góry 10 cm, zaś szerokość u dołu nie może być większa niż 28 cm. Żabot jest ułożony w 13 kontrafałd. Środkowa kontrafałda, szerokości 2 cm, ma fałdy po obu stronach, a pozostałe są symetrycznie ułożone w kierunku rękawów. Żabot jest zapinany na zatrzask.
Kołnierz i mankiety togi mają wypustkę o szerokości 0,5 cm z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym.”
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych
