REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju

Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 09:46
Adam Kuchta
toga doradca podatkowy żabot w kolorze miodowym
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.

Nowe przepisy o stroju doradców podatkowych – co zakłada projekt?

To nowe rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych.

Projekt ten - jak czytamy w uzasadnieniu - stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z późn. zm.) zwanej dalej: „ustawą”, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

W art. 38a ust. 1 ustawy przewidziano, że doradca podatkowy, uczestnicząc w rozprawach sądowych, używa stroju urzędowego. Strojem urzędowym doradcy podatkowego jest toga.

Ważne

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych – wynika wprost z delegacji ustawowej.

Jak będzie wyglądać toga doradcy podatkowego?

Wzór stroju urzędowego (togi) został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Kolor żabotu oraz wypustki na kołnierzu i mankietach togi zaproponowała Krajowa Rada Doradców Podatkowych po przeprowadzeniu konsultacji w środowisku doradców podatkowych.

Wskazany kolor miodowy nie jest utożsamiany ze strojem urzędowym przedstawicieli innych zawodów uczestniczących w rozprawach sądowych i umożliwia czytelne odróżnienie doradców podatkowych, zapobiegając pomyłkom w zakresie identyfikacji przedstawicieli tej grupy zawodowej. Jednocześnie jest to barwa stonowana i elegancka, która jest odpowiednio wyrazista, by pełnić funkcję identyfikacyjną. Zarazem zachowuje charakter właściwy dla stroju urzędowego, adekwatny do powagi sądu.

REKLAMA

Ważne

Kolor miodowy […] umożliwia czytelne odróżnienie doradców podatkowych – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Od kiedy nowe togi dla doradców podatkowych?

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2026 r. Termin wejścia w życie projektowanej regulacji jest dostosowany do przewidzianego w art. 32 ustawy z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1882) terminu wejścia w życie art. 38a ustawy, stanowiącego podstawę do określenia przez Ministra Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych.

Nowe przepisy oznaczają istotną zmianę w praktyce udziału doradców podatkowych w postępowaniach sądowych, wzmacniając formalny i profesjonalny charakter ich wystąpień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Szczegółowy opis togi doradcy podatkowego

Zgodnie z opisem zawartym w załączniku do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych:

„Toga jest suknią fałdzistą z lekkiej czarnej tkaniny wełnianej lub wełnopodobnej, sięgającą powyżej kostek około 25 cm od ziemi. W górnej części ma odcinany karczek o wysokości 21 cm, podszyty czarną podszewką. Toga u dołu ma w obwodzie od 2 m do 2 m 70 cm. Od karczka w dół toga jest ułożona w kontrafałdy: po 3 na obu stronach przodu togi i 7 na plecach. Środkowa kontrafałda na plecach togi ma fałdy po obu stronach, pozostałe są wszywane do karczka symetrycznie w kierunku rękawów.

Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są półokrągło zakończone.

Rękawy togi u góry są ułożone w 7 do 9 kontrafałd, tworzących bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie od 50 do 60 cm i są zakończone wywiniętym na wierzch, doszytym mankietem o wysokości 10 cm. Mankiet jest wykończony podszewką i przymocowany z przodu do rękawa. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki jest umieszczony zatrzask do zapięcia rękawa.

Przednie krawędzie togi są zaprasowane do wewnątrz na szerokość 10 cm. Toga jest zapinana na 5 guzików krytych.

Przy kołnierzu togi jest wszyty żabot z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym. Długość żabotu wynosi 21 cm, szerokość u góry 10 cm, zaś szerokość u dołu nie może być większa niż 28 cm. Żabot jest ułożony w 13 kontrafałd. Środkowa kontrafałda, szerokości 2 cm, ma fałdy po obu stronach, a pozostałe są symetrycznie ułożone w kierunku rękawów. Żabot jest zapinany na zatrzask.

Kołnierz i mankiety togi mają wypustkę o szerokości 0,5 cm z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym.”

wzór stroju urzędowego doradcy podatkowego

wzór stroju urzędowego doradcy podatkowego

INFOR

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA