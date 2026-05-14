Rząd szykuje podatek cyfrowy. Minister Andrzej Domański: To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni
REKLAMA
REKLAMA
Ministerstwo Finansów potwierdziło prace nad podatkiem cyfrowym dla największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt zgłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma trafić do konsultacji już na przełomie maja i czerwca, a rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w III kwartale 2026 roku. Według założeń nowa danina wyniosłaby 3 proc. i miałaby objąć wybrane usługi cyfrowe.
- Ministerstwo Finansów potwierdza prace nad podatkiem cyfrowym
- Podatek cyfrowy ma objąć największe globalne firmy technologiczne
- Projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji
Ministerstwo Finansów potwierdza prace nad podatkiem cyfrowym
„Resort finansów będzie pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji” - powiedział w środę 13 maja minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć stosowny projekt w tej sprawie w III kw. 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
Andrzej Domański, pytany o możliwe wprowadzenie podatku cyfrowego i głosy płynące z amerykańskiej administracji mówiące o tym, że podatek ten nie powinien być wprowadzany w Polsce, powiedział: „Polska ustala jakie są podatki w Polsce”.
„Ten projekt jest wpisany do wykazu prac rządu, zgłosiło go Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Finansów będzie też nad nim pracować. To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni” - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami.
Podatek cyfrowy ma objąć największe globalne firmy technologiczne
„Przedstawiciele amerykańskiej administracji przedstawiają daleko idący sceptycyzm, ale ja jestem konsekwentny - to my ustalamy podatki w Polsce” - dodał.
Zobacz także: Podatek cyfrowy coraz bliżej. Rząd chce objąć nim globalne giganty technologiczne
REKLAMA
Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego - podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.
Nowa danina miałaby objąć największe firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. To kolejna próba uporządkowania zasad opodatkowania globalnych gigantów technologicznych, którzy od lat są przedmiotem debat w wielu krajach Unii Europejskiej.
Projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zakłada, że projekt trafi do konsultacji międzyresortowych na przełomie maja i czerwca. „Zakładamy, że na przełomie maja i czerwca projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji międzyresortowych” - powiedział dziennikarzom Gawkowski, w kuluarach Impact'26 w Poznań.
Wprowadzenie podatku cyfrowego może stać się jednym z najważniejszych tematów gospodarczych i technologicznych najbliższych miesięcy. Rząd podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm działających na polskim rynku.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA