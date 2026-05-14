Rząd szykuje podatek cyfrowy. Minister Andrzej Domański: To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni

Rząd szykuje podatek cyfrowy. Minister Andrzej Domański: To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni

14 maja 2026, 09:39
oprac. Adam Kuchta
podatek cyfrowy Andrzej Domański
Rząd szykuje podatek cyfrowy. Minister Andrzej Domański: To Polska ustala podatki
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
Agencja Gazeta

Ministerstwo Finansów potwierdziło prace nad podatkiem cyfrowym dla największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt zgłoszony przez Ministerstwo Cyfryzacji ma trafić do konsultacji już na przełomie maja i czerwca, a rząd planuje przyjęcie nowych przepisów w III kwartale 2026 roku. Według założeń nowa danina wyniosłaby 3 proc. i miałaby objąć wybrane usługi cyfrowe.

Ministerstwo Finansów potwierdza prace nad podatkiem cyfrowym

„Resort finansów będzie pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji” - powiedział w środę 13 maja minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd miałby przyjąć stosowny projekt w tej sprawie w III kw. 2026 r.

Andrzej Domański, pytany o możliwe wprowadzenie podatku cyfrowego i głosy płynące z amerykańskiej administracji mówiące o tym, że podatek ten nie powinien być wprowadzany w Polsce, powiedział: „Polska ustala jakie są podatki w Polsce”.

„Ten projekt jest wpisany do wykazu prac rządu, zgłosiło go Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Finansów będzie też nad nim pracować. To Polska ustala jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami.

Podatek cyfrowy ma objąć największe globalne firmy technologiczne

„Przedstawiciele amerykańskiej administracji przedstawiają daleko idący sceptycyzm, ale ja jestem konsekwentny - to my ustalamy podatki w Polsce” - dodał.

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego - podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.

Nowa danina miałaby objąć największe firmy technologiczne świadczące usługi cyfrowe w Polsce. To kolejna próba uporządkowania zasad opodatkowania globalnych gigantów technologicznych, którzy od lat są przedmiotem debat w wielu krajach Unii Europejskiej.

Projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zakłada, że projekt trafi do konsultacji międzyresortowych na przełomie maja i czerwca. „Zakładamy, że na przełomie maja i czerwca projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji międzyresortowych” - powiedział dziennikarzom Gawkowski, w kuluarach Impact'26 w Poznań.

Wprowadzenie podatku cyfrowego może stać się jednym z najważniejszych tematów gospodarczych i technologicznych najbliższych miesięcy. Rząd podkreśla, że nowe przepisy mają zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych firm działających na polskim rynku.

Autopromocja

Księgowość
Dlaczego NGO-sy biorą pożyczki? W oczekiwaniu na wpływy z 1,5% PIT i dotacje z grantu nie można przerwać działań
14 maja 2026

Z końcem kwietnia minął termin składania PIT-ów. Dla milionów podatników to koniec obowiązku rozliczenia się z fiskusem, ale dla organizacji pożytku publicznego to początek oczekiwania. Dopiero w trzecim kwartale dowiedzą się, ile pieniędzy przekazali im podatnicy w ramach 1,5% podatku i otrzymają środki na konta. Do tego czasu muszą funkcjonować, opłacać rachunki. Pomoc, działania, które oferują, nie mogą zostać przerwane. Odpowiedzią są pożyczki. To sposób na utrzymanie płynności finansowej. Skorzystanie z zewnętrznego źródła finansowania w postaci pożyczki pomaga również w rozwoju. Przekonała się o tym Fundacja Progresja ze Słupska czy Ludowy Zapaśniczy Klubu Sportowy HEROS spod Wałbrzycha. Problem jednak w tym, że tylko część organizacji korzysta z pożyczek. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim: brak wiedzy i mity na ich temat.
Karty żywieniowe a ZUS: pełne zwolnienie ze składek tylko przy właściwych zabezpieczeniach. Potwierdzają to interpretacje ZUS
14 maja 2026

Czy karty żywieniowe mogą korzystać ze zwolnienia ze składek ZUS bez prowadzenia szczegółowej ewidencji wydatków? Najnowsze interpretacje ZUS z 2025 r. potwierdzają, że przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń technicznych i proceduralnych pracodawcy mogą bezpiecznie stosować zwolnienie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego. To istotna informacja dla działów kadr i HR planujących wdrożenie nowoczesnych form finansowania posiłków pracowniczych.
Problem z limitem kredytowym? Rozwiązaniem może być ubezpieczenie nadwyżkowe
13 maja 2026

Coraz bardziej dojrzała polska gospodarka zaczyna mieć problemy z ograniczeniami limitów kredytowych i to mimo dobrej kondycji finansowej kontrahentów. Firmy, które do rozwinięcia skrzydeł potrzebują kredytów napotykają na ekonomiczne bariery. Dlatego rośnie potrzeba rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej ponad poziom oferowany w ramach podstawowych polis ubezpieczenia należności handlowych.

Sejm jednogłośnie za pomocą dla powodzian. Rząd przedłuży zwolnienie z podatku od darowizn
13 maja 2026

Poszkodowani w powodzi z 2024 roku będą mogli dłużej korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Sejm skierował rządowy projekt nowelizacji do dalszych prac w komisji, a poparcie dla zmian zadeklarowały wszystkie kluby i koła parlamentarne. Nowe przepisy mają pomóc tysiącom rodzin, które wciąż odbudowują domy i infrastrukturę po ubiegłorocznej katastrofie.
Design jako element majątku firmy. Jak go zabezpieczyć prawnie? Oznaczenie Ⓓ i inne opcje
12 maja 2026

Polacy masowo przenoszą zakupy do sieci – już ok. 70 proc. kupuje online, a sprzedaż e-commerce rośnie szybciej niż cały handel detaliczny. W marcu 2026 r. zwiększyła się o ponad 17 proc. rok do roku, umacniając swój udział w rynku. W sytuacji, w której klient widzi produkt na ekranie, zanim go dotknie, o sukcesie coraz częściej decyduje wygląd. Konkurencja przeniosła się w sferę wizualną, co zwiększa ryzyko sporów o design i granice dopuszczalnej inspiracji. Firmy, które potrafią ten obszar zabezpieczyć prawnie, osiągają średnio o 41 proc. wyższy przychód na pracownika niż konkurencja.
SENT 2026: w tych przypadkach nie trzeba zgłaszać przewozu odzieży i obuwia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki
12 maja 2026

Minister Finansów i Gospodarki wydał 12 maja 2026 r. rozporządzenie, w którym określił przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby. Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.
KSeF 2026: Korekta danych sekcji Podmiot3 w fakturze ustrukturyzowanej – skarbówka zmienia interpretację
12 maja 2026

Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będąca konsekwencją wniesionej skargi na pierwotną interpretację sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.1091.2025.1.JM stanowi istotny przykład ewolucji wykładni przepisów w odpowiedzi na praktyczne problemy podatników.

Zwrot darowizny pieniężnej - czy skarbówka odstąpi od podatku? NSA i KIS wskazują wyjątki
14 maja 2026

Zwrot pieniędzy otrzymanych od rodzica, babci czy rodzeństwa nie zawsze oznacza, że skarbówka odstąpi od podatku od darowizny. Wszystko zależy od tego, czy darowizna została skutecznie przyjęta, czy przelew był omyłkowy oraz w jakich okolicznościach doszło do zwrotu środków. Najnowszy wyrok NSA i interpretacja KIS pokazują, kiedy podatnik może uniknąć daniny.
Prof. Modzelewski: Większość faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF nigdy nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego
12 maja 2026

Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 106na ust. 3 ustawy o VAT (tj. w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę) faktura ustrukturyzowana jest otrzymana ex lege przez KSeF, czyli została wprowadzona do obrotu prawnego. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dopiero wtedy, gdy papierowa lub elektroniczna postać tej faktury została faktycznie i fizycznie przekazana nabywcy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
