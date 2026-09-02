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Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie odbija. Najnowsze dane GUS zaskoczyły rynek

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02 września 2026, 08:10
Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza
Dbamy o przedsiębiorczość już ponad 30 lat
Piotr Soroczyński
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej
oprac. Adam Kuchta
Wynagrodzenia GUS
Wynagrodzenia w górę, zatrudnienie odbija. Najnowsze dane GUS zaskoczyły rynek
Shutterstock

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Lipiec przyniósł wyraźny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a także pierwszy od siedmiu miesięcy wzrost zatrudnienia. Dane GUS okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Czy to początek trwalszej poprawy na rynku pracy?

Najnowsze dane pokazują zmianę, na którą rynek pracy czekał od miesięcy. Zatrudnienie w lipcu wzrosło, a dynamika wynagrodzeń wyraźnie przyspieszyła w ujęciu rocznym. Jednocześnie prognozy na kolejne miesiące wskazują, że płace nadal będą rosły szybciej niż inflacja. Jest jednak jeden element, który może ograniczyć skalę poprawy zatrudnienia.

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Wynagrodzenia w lipcu mocno wzrosły. GUS podał najnowsze dane

Zatrudnienie w lipcu okazało się o 3,6 tys. osób tj. 0,06% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6378,9 tys. osób. Dane te okazały się wyższe od naszej prognozy i od konsensusu rynkowego.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2026. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 107,44 PLN do 9 509,02 PLN tj. o 1,1%. Lipiec zazwyczaj przynosi dodatkowy choć już niewielki wzrost płac – po znaczącej poprawie z czerwca. To efekt większego natężeniem ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody (w tym nagrody roczne z zysku płacone często właśnie w lipcu). Płace okazały się nieco wyższe od prognozowanych przez nas i wyraźnie wyższe od średniej z prognoz rynkowych.

Przeciętne uposażenie w lipcu okazało się o 603,39 PLN i 6,8% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika poprawiła się w stosunku do notowanych w czerwcu 5,9%. W okresie I – VII 2026 płaca była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,9%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2025 przeciętne uposażenie było wyższe niż w roku 2024 o 8,1%.

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Płace mogą nadal rosnąć szybciej niż inflacja

W kolejnych miesiącach należy oczekiwać lekkiego wzrostu rocznej dynamiki płac. Tempo wzrostu płac pozostawać będzie powyżej dynamiki inflacji. Pojawiać się bowiem będą czynniki zazwyczaj odpowiedzialne za dynamizację płac. Znów przyspieszy zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników).

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Zatrudnienie w lipcu okazało się o 3,6 tys. osób tj. 0,06% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6378,9 tys. osób. Dane te okazały się wyższe od naszej prognozy i od konsensusu rynkowego. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 52,9 tys. osób tj. o 0,82% podczas gdy w czerwcu było niższe niż przed rokiem o 60,3 tys. osób i 0,94%. Lipcowy wzrost zatrudnienia jest pierwszym po siedmiu wcześniejszych miesiącach spadków. W okresie I – VII 2026 roku zatrudnienie było niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1,0%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2025 zatrudnienie było przeciętnie niższe niż przed rokiem o 0,9%.

Co wydarzy się z płacami w sierpniu?

W sierpniu płace są zazwyczaj nieco niższe od notowanych w lipcu. W płacach jest mniej dodatkowych wypłat premii i nagród, niższa są też płace w akordzie (patrz mniejsza aktywność – związana z okresem urlopowym) W tegorocznym sierpniu płace ulegną zmniejszeniu o 1,0%. Przed rokiem płace w sierpniu spadły o 1,5%. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec poprawie i wynieść 7,4%.

W przypadku poziomu zatrudnienia w pięciu ostatnich latach sierpień przynosił wyraźne spadki – przekraczające często 10 tys. osób. Tym razem również oczekujemy spadku zatrudnienia – jednak mniejszego – na poziomie 5,0 tys. osób (wobec spadku sprzed roku na poziomie 12,4 tys. osób).

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Źródło: INFOR
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