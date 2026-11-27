Zbliża się termin zapłaty składek i podatku, a część firmowych pieniędzy leży na rachunku VAT. Przedsiębiorca może wykorzystać je szerzej, niż sugeruje nazwa konta. Kluczowe są cel płatności i sposób zlecenia przelewu.

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Nazwa rachunku nie pokazuje wszystkich dopuszczalnych zastosowań pieniędzy .

. Rodzaj przelewu ma znaczenie , pomyłka może skończyć się zwrotem środków.

, pomyłka może skończyć się zwrotem środków. Wniosek do urzędu jest potrzebny przy innym sposobie wykorzystania salda.

Na rachunku VAT są pieniądze. Można nimi opłacić także inne zobowiązania

Przy podzielonej płatności kwota netto z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a VAT na powiązany rachunek VAT. Później przedsiębiorca widzi dwa salda i planuje kolejne wydatki.

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Środki na rachunku VAT można przeznaczyć m.in. na PIT, CIT, zaliczki na te podatki i składki ZUS. Ministerstwo Finansów wymienia te płatności w swoim poradniku. W dopuszczalnym katalogu znajdują się również m.in. składki KRUS, akcyza i należności celne.

Opłacenie takiej należności nie wymaga uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na uwolnienie środków. Liczy się prawidłowe zlecenie płatności i dostępne saldo.

Jak zapłacić ZUS z rachunku VAT? Wybierz zwykły przelew

ZUS wyjaśnia, że składki opłaca się standardowym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego, czyli NRS. Płatność zleca się z rachunku firmowego powiązanego z rachunkiem VAT. Bank może automatycznie wykorzystać zgromadzone na nim pieniądze. ZUS zastrzega, że zależy to od funkcji dostępnej w systemie banku.

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Wybierz właściwy rachunek firmowy i zwykły przelew w złotych lub bankową opcję płatności do ZUS. Podaj swój NRS i kwotę należności. Zatwierdź płatność i sprawdź jej realizację oraz zmianę sald.

Do zapłaty składek nie wybieraj komunikatu split payment. ZUS nie ma dla NRS rachunku VAT, więc taki przelew zostanie zwrócony. Składki trzeba wtedy przekazać ponownie, właściwym przelewem.

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Przykład działania bankowości opisuje ING: bank rozpoznaje płatność do ZUS po numerze odbiorcy i pobiera kwotę z konta VAT. Jeżeli pieniędzy jest za mało, uzupełnia ją z powiązanego konta firmowego.

PIT i CIT z rachunku VAT. Tu potrzebny jest przelew podatkowy

Przy zapłacie podatku dochodowego wybierz w bankowości przelew podatkowy z rachunku firmowego powiązanego z rachunkiem VAT. Wskaż symbol właściwy dla zobowiązania, okres rozliczenia i kwotę. Sprawdź też dane podatnika lub płatnika. Nazwy poszczególnych pól zależą od banku.

PIT i CIT wpłaca się na właściwy mikrorachunek podatkowy. Przedsiębiorca posługuje się przy jego generowaniu NIP. Numer można sprawdzić w e-Urzędzie Skarbowym lub oficjalnym generatorze Ministerstwa Finansów.

Techniczne pobranie pieniędzy z konta VAT wykonuje bank. Prawo bankowe przewiduje zasilenie nimi rachunku rozliczeniowego na potrzeby dozwolonej płatności. Jeżeli środków na VAT jest za mało, pozostała kwota musi mieć pokrycie na rachunku rozliczeniowym.

Przykład Przykład: 800 zł na koncie firmowym i 8000 zł na VAT Przyjmijmy, że przedsiębiorca ma 800 zł na rachunku rozliczeniowym i 8000 zł na powiązanym rachunku VAT. Do zapłaty ma 2500 zł należności do ZUS i 1500 zł zaliczki na PIT. Łącznie potrzebuje 4000 zł. Jeżeli bank pobierze obie należności w całości z rachunku VAT, jego saldo spadnie z 8000 zł do 4000 zł, a 800 zł na rachunku rozliczeniowym pozostanie do dyspozycji. Założono brak innych operacji i opłat. Przykład obliczeniowy redakcji; przyjęte kwoty zobowiązań są ilustracyjne.

Na co można przeznaczyć pieniądze z rachunku VAT?

Płatność Wykorzystanie salda VAT bez zgody na uwolnienie PIT, CIT i zaliczki na te podatki Tak - przelewem podatkowym. Należności do ZUS Tak - przelewem na NRS, z uwzględnieniem obsługi przez bank. VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta Tak - część odpowiadająca VAT, w podzielonej płatności. Kwota netto z faktury Nie - saldo VAT nie służy do jej bezpośredniego finansowania. Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi Nie - taka wypłata nie mieści się w dozwolonym katalogu.

Wybrane zastosowania na podstawie art. 62b Prawa bankowego oraz wyjaśnień MF i ZUS. Katalog ustawowy jest szerszy.

Skąd bierze się 60 dni? Tyle urząd ma na postanowienie o uwolnieniu środków

Przedsiębiorca, który chce przekazać pieniądze z rachunku VAT na powiązany rachunek rozliczeniowy, składa wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Określa w nim żądaną kwotę.

Zgodnie z art. 108b ustawy o VAT naczelnik wydaje postanowienie w terminie 60 dni od otrzymania wniosku. To termin na rozstrzygnięcie, a nie obowiązkowy okres oczekiwania. Przepisy przewidują też podstawy odmowy, m.in. zaległości w określonych podatkach i należnościach, do ich wysokości wraz z odsetkami, lub uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązań.

Co istotne, samo złożenie wniosku nie blokuje bieżącego korzystania z salda VAT na dozwolone cele. Ministerstwo Finansów potwierdza, że w czasie rozpatrywania wniosku nadal można regulować takie płatności. Wykorzystanie pieniędzy zmniejszy kwotę dostępną do przekazania po zgodzie urzędu.

Czytelnicy pytają

Czy bank może pobierać dodatkową opłatę za samo prowadzenie rachunku VAT? Prawo bankowe przewiduje, że jego otwarcie i prowadzenie jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. Nie oznacza to zniesienia opłat za pozostałe usługi na koncie firmowym. Co dzieje się z odsetkami naliczonymi od pieniędzy na rachunku VAT? Jeśli rachunek jest oprocentowany, bank przekazuje naliczone odsetki na powiązany rachunek rozliczeniowy bez odrębnej dyspozycji właściciela. Samo oprocentowanie zależy od ustaleń z bankiem.

Źródła: Ministerstwo Finansów, ZUS, Prawo bankowe, Ustawa o VAT.