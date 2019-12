Wielkość ZUS zależna od dochodu już od 1 stycznia 2020 r.

Co się zmieni i kto może z tego skorzystać?

Od 1 stycznia 2019 roku z obniżonych składek ZUS mogli skorzystać mali przedsiębiorcy, których roczny przychód (osiągnięty za rok 2018) nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli nie był wyższy niż 63 tys. zł. Od 1 stycznia 2020 roku grupa przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z obniżonych składek ZUS znacznie wzrośnie a to za sprawą wzrostu limitu przychodów za rok poprzedni, który wyniesie 120 tys. złotych.

Kolejną zmianą na plus jest wydłużenie okresu zgłaszania się do nowych zasad małego ZUS. W 2019 roku było na to 7 dni natomiast od 2020 roku termin został wydłużony do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowych regulacji, czyli do 31 stycznia 2020 roku.

Kto będzie mógł skorzystać?

Z małego ZUS plus nie będą mogły skorzystać osoby, które:

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,

prowadziły w roku poprzednim działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 60 dni,

rozliczają się kartą podatkową a jednocześnie zwolnieni są z podatku VAT.

Nie zmienia się jednak okres, w którym można skorzystać z ulgi

Bez zmian pozostaje okres, przez który przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Wynosi on 36 miesięcy zawartych w okresie 60 miesięcy. Oznacza to, że po 3 latach opłacania małego ZUS-u przedsiębiorcy będą musieli na 2 lata powrócić do opłacania składek w normalnej wysokości.

Jak wyliczyć podstawę na ubezpieczenia społeczne

Podstawę składek na ubezpieczenia społeczne liczymy za pomocą dwóch wzorów tj.:

na średnią podstawę składek:

(roczny przychód za rok poprzedni / liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim) x 30

na podstawę wymiaru składek:

średnia podstawa składek (pkt 1) x 50%

Przykład:

Pan Jan Nowak prowadził działalność gospodarczą przez cały 2019 rok a jego przychód roczny wynosi 47 450 zł, czyli

Przeciętny miesięczny przychód: (47 450/365) x 30 = 3900 zł

Podstawa składek: 3900 zł x 50%= 1950 zł.

A zatem Pan Jan będzie miał wyliczane składki ZUS od podstawy 1950 zł a nie od 3136, 20 (podstawa składek ZUS dla przedsiębiorców od 2020 roku).

Ograniczenia

W ustawie została określona dolna granica podstawy wymiaru składek, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku oraz wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

Martyna Mazgaj

Dyrektor działu kadr i płac

Biuro Rachunkowe Ergotax Sp. Z o.o.

