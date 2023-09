Nowe regulacje ZUS dotyczące transgranicznej pracy zdalnej. Co z ubezpieczeniem i podatkami?

Wiele wskazuje na to, że minimalne wynagrodzenie w 2024 roku zostanie ustalone na poziomie zbliżonym do równowartości 1000 euro (oczywiście brutto). Aktualny (Tabela nr 177/A/NBP/2023 z 13 września 2023 r.) średni kurs euro wynosi w NBP 4,6402 zł. Odpowiadałoby to płacy minimalnej na poziomie 4640 zł brutto. Czyli ok. 300-400 zł więcej niż na początku sierpnia br. proponował rząd w projekcie rozporządzenia. Jesteśmy w przededniu wyborów parlamentarnych a hasło 1000 euro płacy minimalnej, byłoby z pewnością nośnym hasłem wyborczym.