Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej (wniosek do 3 czerwca). Co się stanie z nadpłatą po tym terminie?

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli zrobią to w terminie, to ZUS przekaże nadpłatę do 1 sierpnia. Jeśli przedsiębiorca nie zrobi tego we wskazanym czasie, to ZUS za niego rozliczy nadpłatę, ale pieniądze przekazane zostaną w późniejszym terminie, najpóźniej do końca 2024 r.

20 maja minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 rok. Taki obowiązek miały osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które w ubiegłym roku podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Roczne rozliczenie musieli sporządzić także ci, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności od stycznia 2024 r. i opłacali podatek na zasadach ogólnych.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za pośrednictwem PUE do ZUS

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim: "jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyszła nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to na profilu płatnika na PUE ZUS w dokumentach roboczych został przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R). Taki wniosek przedsiębiorca powinien zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do ZUS najpóźniej do 3 czerwca. Wówczas do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek".

W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty, pieniądze nie przepadną, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika i zwróci ją najpóźniej do końca 2024 r.

Niedopłata składki zdrowotnej razem ze składką za kwiecień

Natomiast - jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis - w sytuacji, gdy z rozliczenia wynikła niedopłata płatnik miał obowiązek ją uregulować wraz ze składką za kwiecień, jednym przelewem, na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 20 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę, jeśli przekraczają kwotę 42,42 zł, a od 1 lipca kwotę 43 zł.

Źródło: na podstawie informacji ZUS