ZUS: W listopadzie przedsiębiorcy złożyli 1,3 mln wniosków o wakacje składkowe. Pojawiły się wnioski na styczeń 2025 r.

ZUS: W listopadzie 2024 r. przedsiębiorcy złożyli 1,3 mln wniosków o wakacje składkowe. Pojawiły się już pierwsze wnioski o wakacje składkowe na styczeń 2025 r. Wnioski będą rozpatrywane automatycznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w przesłanym w poniedziałek, 2 grudnia 2024 . komunikacie, że w listopadzie przedsiębiorcy złożyli ponad 1,3 mln wniosków o wakacje składkowe. Wszyscy uprawnieni przedsiębiorcy chcący skorzystać z wakacji składkowy w grudniu, mieli czas do 20 listopada na złożenie wniosków.

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje osobę prowadzącą działalność. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek, które przedsiębiorca ma obowiązek opłacać za inne osoby, np. pracowników, zleceniobiorców czy współpracowników – przekazał w komunikacie rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczać się do przyszłej emerytury czy renty. Dotyczy to osób wpisanych do rejestru CEDIG, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorców) oraz komorników sądowych, o ile spełniają warunki do skorzystania z wakacji składkowych. Chodzi m.in. o limit rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku do wysokości nieprzekraczającej równowartości w złotych 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).

Pojawiły się wnioski na styczeń 2025 r.

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) może złożyć zarówno sam przedsiębiorca, jak i jego pełnomocnik. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS/eZUS. Należy go złożyć z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. Złożenie wniosku w grudniu będzie dotyczyło zwolnienia z opłacania składek w styczniu 2025 r. Od początku grudnia do ZUS wpłynęło już ponad 3 tys. wniosków, które dotyczą zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w styczniu przyszłego roku – dodał Dąbrówka.

ZUS będzie rozpatrywać wnioski automatycznie, a wszelkie informacje w tej sprawie udostępni na koncie płatnika na PUE/eZUS. Informację o tym, że na PUE/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat, ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE/eZUS.

Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję. Zakład przekaże ją na konto płatnika na PUE/eZUS. Od decyzji można się odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS. Wakacje składkowe to rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne, co oznacza, że zainteresowany może, ale nie musi z niego korzystać.