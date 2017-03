Ryzyka podatkowe - wyzwaniem dla zarządów firm

Ryzyka geopolityczne, zmiany napędzane przez cyfrową transformację, reforma audytu oraz ryzyka podatkowe to najważniejsze kwestie, które zarządy powinny wziąć pod uwagę przy realizowaniu zadań w 2017 roku. W swoich codziennych działaniach, zarządzający muszą także uwzględniać zgodność z regulacjami, wdrożyć strategię CSR, ulepszyć ład korporacyjny i zadbać o odpowiednie zarządzanie talentami – wynika z analizy EY „Agenda zarządów 2017. Priorytety zarządów i komitetów audytu w Europie”.

Zmieniający się rynek, spowolniony wzrost gospodarczy czy konkurencja ze strony nowych graczy sprawiły, że ubiegły rok był trudny dla europejskich przedsiębiorstw. W 2017 roku wyzwań wcale nie ubędzie. Według ekspertów EY, zarządy oraz komitety audytu muszą wziąć pod uwagę 8 kluczowych obszarów, które pozwolą na lepsze sformułowanie priorytetów.

Ryzyko geopolityczne

Czynniki geopolityczne zawsze miały wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Jednak postępująca globalizacja powoduje obecnie, że problemy jednego regionu świata wpływają na pozostałe dużo szybciej niż kiedyś. Według Światowego Forum Ekonomicznego, w ciągu najbliższych miesięcy 3 spośród 5 najważniejszych źródeł ryzyka będzie związanych ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną. Należą do nich: kryzysy wewnątrzpaństwowe, konflikty międzynarodowe a także błędy polityków poszczególnych krajów.

Brexit i włoskie referendum konstytucyjne pokazują, że decyzje podejmowane przez poszczególne kraje wpływają na wszystkich członków Unii Europejskiej, która nie potrafiła w ostatnim czasie poradzić sobie z poważnymi problemami, jak np. kryzys uchodźców.

- Coraz trudniej jest przewidzieć potencjalne konsekwencje gospodarcze związane z poszczególnymi źródłami ryzyka geopolitycznego. A mogą mieć one wpływ na wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstw: modele biznesowe, sprzedaż czy kształt łańcuchów dostaw. Obecnie można oczekiwać dwóch rzeczy, po pierwsze, w najbliższych miesiącach będzie utrzymywał się podwyższony poziom niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi. Po drugie, rola Chin w światowej gospodarce będzie nadal szybko rosła – szczególnie biorąc pod uwagę wyniki wyborów prezydenckich w USA - mówi dr Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY.

Cyfrowa transformacja

Cyfryzacja, nazywana Czwartą Rewolucją Przemysłową, spowodowała gwałtowny wzrost sposobów komunikacji oraz ilości danych. Sztuczna inteligencja, powszechny dostęp do internetu, technologie 3D, analiza predykcyjna i łańcuchy bloków (ang. blockchain) rewolucjonizują sektory gospodarki. Jednocześnie zmienia się postawa konsumentów, którzy czują się silniejsi mając dostęp do informacji oraz mediów społecznościowych.

Jednym z wyzwań związanych z cyfryzacją jest zabezpieczenie istniejącego poziomu przychodów i generowanie nowych. Zarządy muszą odpowiedzieć na pytanie: czy jest to możliwe w ramach obecnej struktury. A jeśli nie - jakie kulturowe, strategiczne, organizacyjne i technologiczne zmiany są konieczne.

- Najważniejszy jest czas. Rewolucja cyfrowa, jak każda inna, ma gwałtowny przebieg. Członkowie zarządów muszą mieć świadomość, że nawet jeżeli ich branży jeszcze nie dotknęła, ewentualnych opóźnień nie da się nadrobić. Dlatego już teraz trzeba dostosowywać modele biznesowe do możliwości oferowanych przez technologie cyfrowe - mówi Tomasz Kibil, Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego EY. - Cyfryzacja to nie tylko nowe możliwości, ale i nowe ryzyka. Wśród najistotniejszych można wymienić niebezpieczeństwo związane z paraliżem działalności poprzez ataki typu denial-of-service, podważanie wiarygodności czy manipulowanie zachowaniami klientów poprzez sieci społecznościowe czy zagrożenie bezpieczeństwa danych. Każda organizacja powinna mieć zidentyfikowane kluczowe zasoby i informacje, tak, aby nakłady inwestycyjne związane z bezpieczeństwem, były nakierowane tam, gdzie jest największe ryzyko. Bezpieczeństwo systemów to podstawa przetrwania każdej organizacji – dodaje Kazimierz Klonecki, Partner w Dziale Doradztwa Biznesowego EY.

Reforma audytu

W czerwcu 2016 roku weszła w życie unijna Dyrektywa 2014/56/EU oraz Rozporządzenie 537/2014. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie obowiązkowej rotacji audytorów co 10 lat. Wymuszają także zmianę lokalnego prawodawstwa. Polski projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach jest o wiele bardziej restrykcyjny niż Dyrektywa i zakłada rotację audytorów co 5 lat.

- Polska byłaby jedynym państwem wprowadzającym tak krótki, maksymalny okres świadczenia usług. Dajmy możliwość doboru audytora radzie nadzorczej czy też Walnemu Zgromadzeniu i nie wprowadzajmy nadregulacji, która w wielu sytuacjach ważnych dla badanych jednostek, np. emisji akcji czy obligacji, nie pozwoli w danym momencie na wybór najbardziej odpowiedniego audytora wyłącznie z powodu restrykcyjnych przepisów – stwierdza Jacek Hryniuk, Partner Zarządzający, Dział Audytu, EY.

Unijne przepisy wprowadzają także ograniczenia w świadczeniu usług nieaudytowych, wprowadzając m.in. konieczność uzyskania zgody komitetu audytu. Dodatkowo określają maksymalną wysokość wynagrodzenia - nie więcej niż 70% średniego wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych. Polski projekt idzie dalej - wymaga zgody całej rady nadzorczej, a wynagrodzenie ustawia na poziomie 50%.

- Taka nadregulacja wpłynęłaby na ograniczenie konkurencji na rynku usług doradczych, a tym samym odbiłaby się negatywnie na jakości i dostępności kosztów usług doradczych, nie mówiąc już o wzroście cen za nie - dodaje Jacek Hryniuk.

Polska chce także wprowadzić obowiązek wspólnego badania sprawozdań finansowych przez dwóch audytorów. Jacek Hryniuk zwraca uwagę, że w Europie stosuje to jedynie Francja oraz Bułgaria. - Pozostałe kraje UE uznały, iż obowiązkowy, wspólny audyt to więcej ryzyka niż korzyści i nie przyjęły takich rozwiązań. W dodatku nie ma żadnych standardów, którymi mieliby kierować się biegli prowadzący wspólne badanie - dodaje.

Wszystkie te zmiany dotyczą jednostek zainteresowania publicznego, które będą musiały - jeśli do tej pory nie miały - powołać komitety audytu.