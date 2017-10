Jak zgłosić zmianę adresu i siedziby spółki?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w ujęciu prawnym pojęcia „adres” i „siedziba” spółki nie są tożsame, co może powodować wśród przedsiębiorców trudności w zakresie czynności niezbędnych do prawidłowego zgłoszenia zmian w sądzie rejestrowym. Wypada zatem wyjaśnić, że siedziba spółki to miasto, w którym znajduje się organ zarządzający spółką, natomiast adres spółki to uszczegółowienie siedziby – oznaczenie konkretnej ulicy i numeru budynku/lokalu w danej miejscowości. Jeżeli zmienia się miasto – zmiana taka wymaga zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników dokonanej w formie aktu notarialnego zmieniającej umowę spółki, a następnie dokonania stosownego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmieniając natomiast lokal na inny w ramach tego samego miasta, nie zmienia się siedziba spółki a wyłącznie jej adres – w takim przypadku nie jest wymagana zmiana umowy spółki, a wystarczy jedynie zgłoszenie stosownych zmian do KRS.

Jeżeli chodzi o zmianę adresu spółki to decyzję w tym zakresie podejmuje zarząd spółki w formie uchwały, która to uchwała jest podstawą do zmiany wpisu m.in. w KRS. Uchwała ta może być sporządzona w formie pisemnego protokołu z posiedzenia i powinna zawierać: tytuł, numer i dzień podjęcia uchwały, informację, kto podejmuje uchwałę oraz wskazanie “starego” i “nowego” adresu.

Jak już wcześniej wspomniałam celem aktualizacji danych należy złożyć stosowny wniosek do sądu rejestrowego korzystając z urzędowego formularza, którego wzór jest zależny od rodzaju spółki (KRS-Z3 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, KRS-Z2 - spółka komandytowo – akcyjna, KRS-Z1 - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska), przy czym nowy adres podać należy w części C.3. każdego z tych formularzy. Do wniosku trzeba załączyć ponadto dowód uiszczenia opłaty sądowej (250 zł) oraz dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł), a także uchwałę zarządu w sprawie zmiany adresu spółki. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie ma już potrzeby załączać do wniosku umowy najmu lokalu. Od niedawna nie dołącza się już również wniosków i zgłoszeń przeznaczonych dla US, ZUS czy GUS, bowiem zaktualizowana w KRS informacja o nowym adresie automatycznie trafia do tych podmiotów.

Należy również pamiętać, że jeżeli na skutek przeprowadzki ulega zmianie np. adres miejsca prowadzenia działalności, wówczas konieczne jest także złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8, przy czym druk ten składa się wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Autor: Agnieszka Trzaska, Prawnik

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”