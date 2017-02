1% PIT dla organizacji pożytku publicznego w zeznaniu za 2016 rok

Wybór organizacji pożytku publicznego (OPP)

Wyboru OPP dokonuje się spośród podmiotów wskazanych w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

Wykaz Organizacji Pożytku Publicznego

Wykaz ten prowadzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O tym jakie OPP mogą być ujęte w ww. wykazie oraz o zasadach jego prowadzenia, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nierezydenci (tj. osoby, które zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce) składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, wybierają OPP z wykazu OPP określonego za poprzedni rok podatkowy.

Warunki do przekazania kwoty 1% na rzecz OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez podatnika z wykazu, kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:

z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie (jeśli zostanie złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania) jednej OPP poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz kwoty do przekazania na rzecz tej OPP, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

Warunkiem przekazania kwoty 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Przekazanie kwoty 1% na rzecz OPP przez naczelnika urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy podany przez OPP. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.



Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje OPP zbiorczą informację o:

danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz

wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,

przeznaczeniu kwoty przez OPP (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie OPP tych danych lub wskazał cel szczegółowy.

Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz OPP jeżeli organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub podała go nieprawidłowo, albo organizacja OPP została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta nie zostanie również przekazana, gdy podatnik we wniosku o przekazanie 1% poda numer wpisu do KRS, którego nie zawiera wskazany wyżej wykaz.



Jeżeli podatnik w swoim wniosku poda kwotę, która przekracza wysokość 1% jego podatku należnego, naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.