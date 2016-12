Podatek handlowy zawieszony do 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej to skutek skargi Komisji Europejskiej, która w połowie września wszczęła postępowanie w sprawie obowiązującego od początku września w Polsce podatku od handlu detalicznego i wezwała Polskę do zawieszenia jego stosowania. Zdaniem KE jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną.

Po tej decyzji resort finansów zawiesił pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie, zapowiedział jednocześnie prace nad projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły.

"Według wstępnej oceny Komisji progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji może zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie postępowanie mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę" - zwraca uwagę KPRP.

Dodano, że by zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, uchwalona obecnie ustawa zakłada, iż przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie będą miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2017 r.

"Oznacza to, że nastąpi przesunięcie w czasie rozpoczęcia stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r." - wyjaśnia kancelaria.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.

