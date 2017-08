Ujednolicenie wzoru faktury VAT

Unifikacja wzoru i cyfryzacja faktur VAT – to przedmiot interpelacji poseł Mirosławy Nykiel (interpelacja nr 13540), skierowanej do Ministerstwa Finansów. Autorka pyta resort czy w najbliższym czasie zostanie wprowadzone takie rozwiązanie oraz związany z jego realizacją system.

Poseł zaznacza, że odbyła rozmowy z przedsiębiorcami, podczas których wskazali oni zalety ujednolicenia, takie jak jeden spójny wzór faktury oraz tańszy, bardziej ekologiczny, bezpieczny i szybszy sposób przetwarzania dokumentów księgowych. Korzyści odniosłyby nie tylko przedsiębiorstwa, ale i urzędy skarbowe, ponieważ przeprowadzenie kontroli, a w związku z tym wykrywanie nadużyć, stałyby się łatwiejsze.

Odpowiedź ministerstwa

W odpowiedzi na pytania resort finansów podkreśla, że regulacje dotyczące fakturowania są unormowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017 r. poz. 1221) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

W aktualnym systemie istnieją przepisy, które zezwalają na stosowanie faktur elektronicznych i zarazem traktują je na równi z tymi w wersji papierowej. Fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym (art. 2 pkt 32 ustawy o VAT), a wyboru formatu dokonują podatnicy. Podatnik jest zobowiązany do zachowania wymogów gwarantujących autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność dokumentu od momentu jego wystawienia do końca okresu przechowywania.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza wskazuje na to, że Polska jest związana przepisami implementującymi unijną dyrektywę 2006/112/WE, która nie zawiera przepisów upoważniających państwo członkowskie do opracowania aktów wykonawczych określających obligatoryjny dla wszystkich podatników tego podatku jednolity wygląd faktur. Innymi słowy, powstałaby niezgodność prawa krajowego z prawem UE. Jednakże Ministerstwo Rozwoju, w ramach prowadzonego projektu unijnego pt. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, przygotowuje standard faktury elektronicznej zgodny z normą EN 16931-1:2017, która na chwilę obecną jest w trakcie zatwierdzania przez Komisję Europejską. Projekt zakłada uruchomienie platformy e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w relacjach pomiędzy administracją publiczną i przedsiębiorcami. Ma to umożliwić ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych.

System ewidencji faktur

Na pytanie dotyczące systemu informatycznego do ewidencji faktur resort finansów odpowiada twierdząco i wskazuje, że obecnie trwają prace koncepcyjne dotyczące Centralnego Rejestru Faktur. Analizowane są różne warianty wprowadzenia tego mechanizmu, uwzględniające jego optymalny efekt budżetowy, jak i potrzeby podatników.

Co z zastosowaniem nowoczesnych technologii?

W odniesieniu do pytania o zastosowania systemu Blockchain ministerstwo wyjaśnia, że „nie zostały jeszcze powzięte konkretne plany związane z zastosowaniem tej technologii w obrocie fakturami VAT. Prowadzone są natomiast analizy wykorzystania rejestrów rozproszonych w kontekście usprawnień w przepływie i notaryzacji dokumentów, w tym nie tylko fiskalnych. Wspierane są również rynkowe inicjatywy związane z Trwałym Nośnikiem w architekturze rozproszonej”.