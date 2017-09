Więcej kontroli i wstrzymanych zwrotów VAT

Polski Sherlock Holmes odzyskuje skradzione środki pieniężne

Jak twierdzi minister Morawiecki, luka w ściągalności podatku VAT zwiększyła się z poziomu około 10 mld zł w 2008 r. do około 40 mld zł w 2016 r. Podkreśla on również, że w walce z oszustwami podatkowymi, głównie mającymi na celu wyłudzenie VAT, rząd ma „jak Sherlock Holmes patrzeć na każdy detal, bo tam się kryją miliardy”. Karuzele VAT, słupy, puste faktury – to główne cele poszukiwań. Minister wskazał, że w 2017 r. nastąpi w VAT rewolucja – lokalizatory GPS na samochodach ciężarowych, a także: jednolity plik kontrolny, centralny rejestr faktur i centralna baza rachunków (projekt ustawy trafił już do Sejmu).

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 8496, opublikowaną 29 grudnia 2016 r., wiceminister w resorcie finansów, Marian Banaś, podał oficjalne dane dotyczące zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a także kontroli podatkowych i skarbowych. Na dzień 27 października 2016 r. organy podatkowe i organy skarbowe wstrzymały ponad 5 tys. zwrotów VAT na łączną kwotę ponad 3 mld zł. Tym samym mocno zwiększyły się wpływy z podatku VAT do Skarbu Państwa i zmniejszyła się luka w budżecie.

Prawo do odliczenia VAT – podstawowe prawo podatnika

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w efekcie również otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, to podstawowe prawo podatnika. Jest ono wyrazem obowiązującej na gruncie podatku od towarów i usług zasady neutralności. Pozbawienie podatnika tego prawa może nastąpić jedynie w wyjątkowych, jasno określonych przypadkach.

Organy administracji skarbowej zapominają jednak o powyższej zasadzie. Fiskus coraz częściej przedłuża terminy zwrotów VAT, wstrzymując tym samym ich wypłatę na rzecz podatników. Coraz częściej także dokonuje weryfikacji zasadności zwrotu VAT i wszczyna związane z wnioskiem o zwrot podatku kontrole, które mogą trwać nawet kilka lat. Zwrot VAT zostaje więc wstrzymany, pieniądze nadal są własnością Skarbu Państwa, a podatnik ponosi tego konsekwencje – zarówno prawne, jak i finansowe, a często również zdrowotne. Ofiarami tych działań padają bowiem legalnie funkcjonujący przedsiębiorcy, ponieważ wstrzymanie zwrotu VAT niejednokrotnie powoduje utratę płynności finansowej podmiotów nim dotkniętych oraz ich kontrahentów, u których urzędy przeprowadzają kontrole krzyżowe lub czynności sprawdzające albo do których zwracają się z pytaniami.

Uzasadnione są zatem pytania, jak uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jak uchronić się przed ewentualnym wszczęciem kontroli, a jeśli zostanie wszczęta – jak zachować się w trakcie jej trwania.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Przede wszystkim przed złożeniem stosownego wniosku należy sprawdzić wszystkie posiadane dokumenty handlowe pod kątem ich kompletności i prawidłowości. Pomocny w tym będzie audyt podatkowy. Audytor poprosi o stosowne dokumenty, przeanalizuje ich poprawność oraz ogólną sytuację panującą w firmie, a na koniec – wskaże ewentualne popełnione błędy i przedstawi rekomendację dalszych działań.