Split payment budzi obawy przedsiębiorców

Zagrożenie dla płynności finansowej

Kolejnym podmiotem za Konfederacją Lewiatan wskazującym na potencjalne zagrożenia związane w planowanymi zmianami jest związek Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawcy RP). W wydanej przez pracodawców opinii głównym problemem jest ryzyko pozbawienia przedsiębiorców płynności finansowej.

Ustęp 1 art. 108a projektu ustawy zakłada dobrowolność stosowania systemu, jednakże w przypadku nieskorzystania z niego, podatnik może zetknąć się z poważnymi konsekwencjami odpowiedzialności solidarnej (art. 108a ust.4). Wybór ten może z czasem nabrać charakter nieformalnego obowiązku. Podzielenie płatności pozbawi przedsiębiorcę operowania całością otrzymanej kwot. W konsekwencji rozwój przedsiębiorczości, a następnie gospodarki Polski zwolnią. Ze względu na skromny kapitał czy nieugruntowaną pozycję na rynku zmianę najmocniej odczują małe przedsiębiorstwa, a ich istnienie będzie poważnie zagrożone.

reklama reklama

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Co jeszcze niepokoi?

Kwota podatku VAT idąca na subkonto będzie mogła być wykorzystana na inne cele. Takie użycie środków byłoby możliwe za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, ale w projekcie nie zostały zawarte żadne przesłanki jakimi należy się kierować. W swojej opinii Pracodawców RP sygnalizuje, że decyzja w powyższej kwestii może być podejmowana arbitralnie. Dodatkowo projekt nie zawiera przepisów dotyczących wypłaty odsetek od kwot zebranych na rachunku VAT, więc najprawdopodobniej nie będą one oprocentowane.

Kontrowersyjny zdaje się art.108e, który zakłada obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty o kwotę wyliczoną według wzoru podanego w projekcie ustawy, jeżeli zapłata tego zobowiązania następuje z rachunku VAT we wcześniejszym terminie niż ten określony dla zapłaty podatku. Może on służyć podmiotom stosującym różnego rodzaju optymalizacje podatkowe w podatkach dochodowych.

Pracodawcy RP podkreślają, że split payment stanowi zagrożenie dla stabilności krajowej gospodarki. Dla podatników stosujących system nie przewidziana jest żadna premia, mimo że jego stosowanie jest dobrowolne. Ponadto, instytucja zdaje się niekonstytucyjna, dlatego że stanowi quasi wywłaszczenie – ingeruje zbyt daleko w konstytucyjne prawo własności, w zasadzie pozbawia podatnika władztwa nad jego własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, co jest zbyt daleką ingerencją w konstytucyjne prawo własności.