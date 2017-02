Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Nie założysz spółki z o.o. ze zwykłym podpisem elektronicznym

Nie założysz spółki z o.o. ze zwykłym podpisem elektronicznym

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie możliwości korzystania ze "zwykłego" podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24 i podniesienie w ten sposób bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej w tym trybie, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego stosowane byłyby tylko: kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.