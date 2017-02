Więcej chronionych przed zwolnieniem

Wszystko wskazuje na to, że prezydencki projekt zmian w kodeksie pracy zostanie uchwalony. Reprezentatywne centrale związkowe i organizacje pracodawców porozumiały się w sprawie poszczególnych rozwiązań zawartych w projekcie. Obie strony zgodziły się m.in. na objęcie ochroną przed zwolnieniem pracowników – innych członków najbliższej rodziny, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego w zastępstwie matki (czyli np. babci, dziadka lub cioci dziecka; dotyczy to wyjątkowych sytuacji, np. śmierci matki lub jej pobytu w szpitalu).

Partnerzy społeczni porozumieli się też m.in. w sprawie wydłużenia terminu na sprostowanie świadectwa pracy (pozytywne, wstępne rekomendacje w tym zakresie przedstawił też rząd). Nie doszło za to do porozumienia w sprawie tzw. zastępczych świadectw (wydawałby je sąd w sytuacji, gdy pracownik nie może go wyegzekwować od zatrudniającego).

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2017 - Praktyczny komentarz z przykładami (książka)

– Świadectwo wydawane przez sąd byłoby dokumentem. A to wydawane przez pracodawcę jest oświadczeniem wiedzy. Wprowadzenie do obiegu dwóch odmiennych form mogłoby powodować problemy, zwłaszcza dla pracowników, którzy nie zgodziliby się z ustaleniami dokonanymi przez sąd – tłumaczyła dr hab. Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP.

Zobacz więcej aktualności na IFK Platformie Księgowych i Kadrowych >>