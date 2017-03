Jeden termin dla zapłaty wszystkich podatków?

Obecnie firmy opłacające podatki w Polsce, aby dokonać zapłaty swojego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, mają obowiązek śledzić nawet do 9 różnych terminów podatkowych dla rozliczenia nawet do 14 różnych podatków. Im bardziej różnorodna działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika, tym większą liczbę różnych terminów podatkowych jest on zobowiązany śledzić.

Projekt ustawy proponuje ujednolicić wszystkie obowiązujące w Polsce terminy dla zapłaty podatków i składania deklaracji podatkowych. Uproszczenie przepisów we wskazanym zakresie doprowadzi do oszczędności zarówno po stronie firm, jak i urzędów skarbowych.

Projekt ustawy proponuje wprowadzenie jednego uniwersalnego terminu na rozliczenie wszystkich podatków, a więc ustanowienie tzw. „dnia podatkowego” w ostatnim dniu następnego miesiąca. Jeden termin obowiązywałby dla rozliczenia następujących 14 różnych podatków i danin:

PIT, CIT, VAT, PCC, ZUS, KRUS, podatek akcyzowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportu.

W wyniku zmian, firmy otrzymają więcej czasu na rozliczenie podatków, a więc odpowiednio więcej czasu na zebranie dokumentacji koniecznej do rozliczenia podatków. W praktyce, w wielu przypadkach może to oznaczać dalszy spadek kosztów, np. w związku z uniknięciem konieczności składania korekt deklaracji podatkowych pierwotnie złożonych na podstawie niekompletnej dokumentacji podatkowej (w celu zachowania terminu podatkowego). Sytuacja ta jest korzystna również dla administracji podatkowej, która otrzyma od podatnika informację podatkową lepszej jakości.

Przesunięcie terminów podatkowych na koniec miesiąca powinno w końcu pozytywnie wpłynąć na płynność finansową firm (cash flow).

Źródło: sejm.gov.pl

