Co drugi urząd w Polsce przyjmuje płatności kartą lub telefonem

Polacy coraz chętniej korzystają z płatności elektronicznych, choć gotówka pozostaje najczęstszym sposobem regulowania należności przez Polaków. Mamy w portfelach 39,1 mln kart płatniczych, w tym ok. 80 proc. posiadających funkcję zbliżeniową.W 2017 r. Polacy za pośrednictwem systemu Elixir wykonali ponad 1,7 mld przelewów, z użyciem kart przeprowadzono ponad 3,86 mld transakcji bezgotówkowych. W 2016 r. odnotowano 3,2 mld kartowych transakcji bezgotówkowych.

Warto podkreślić, że systematycznie przybywa także terminali płatniczych. To m.in. dzięki takim inicjatywom, jak Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Według NBP, na koniec 2017 r. liczba terminali POS wynosiła w Polsce ponad 624 tys.

"Jednym z naszych priorytetów jest zagwarantowanie Polakom możliwości wyboru, jeśli chodzi o metody płatności, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pozytywne efekty Programu, widoczne już po roku od jego startu pokazują, że kierunek przez nas obrany jest zgodny z oczekiwaniami znacznej części obywateli" – komentuje Tadeusz Kościński, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

"Malejący udział gotówki w obrocie pieniężnym to efekt modernizacji systemów płatniczych i cyfryzacji usług finansowych, co przekłada się na większą wygodę klientów i szybkość obsługi, zarówno w obszarze komercyjnym, jak i publicznym" – tłumaczy Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

"Powodzenie tego procesu zależy w dużej mierze od ścisłej, międzysektorowej współpracy, czego przykładem jest realizowany od roku ogólnopolski Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, wspierany przez KIR" – dodaje Dariusz Marcjasz.

Celem Programu jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet - do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.