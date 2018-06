Debata „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”

W debacie wezmą udział dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Monika Smulewicz, Dyrektor Zarządzająca w Grant Thornton, Jadwiga Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju enova365, dr Wojciech Warski, wiceprezes Business Centre Club oraz Karol Ilba, zwycięzca I edycji konkursu Księgowi Przyszłości. Rozmowę poprowadzi red. Maciej Głogowski.

Zmiany legislacyjne w gospodarce, a rola księgowego i kadrowego w firmie

e-faktury, e-deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny VAT, Jednolity Plik Kontrolny na żądanie, spilt payment, e-teczki pracownicze, sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej (projekt ustawy), RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Rok 2018 obfituje w liczne, duże zmiany w przepisach. To co łączy powyższe zmiany, to konieczność integracji nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, które wesprą firmę w dostosowaniu się do nowych przepisów. To z kolei wpływa na cyfryzację zawodów oraz całych przedsiębiorstw. W trakcie debaty zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytania o to jak przedsiębiorstwa powinny przygotować się do cyfrowej rzeczywistość oraz jak obecne i przyszłe zmiany w prawie, wpłyną na warsztat pracy księgowego czy kadrowego.

Wyzwania i perspektywy branży w erze transformacji cyfrowej

Z raportu Światowego Forum Ekonomicznego „The Future of Jobs” (Przyszłość zawodów) wynika, że do 2020 r. roboty i sztuczna inteligencja zabiorą 5,1 mln miejsc pracy. Z kolei szwedzkie badania Stefana Fölstera zakładają, że zniknie 2,5 miliona miejsc pracy (53% przebadanych zawodów). Oba raporty wskazują, że wśród zagrożonych zawodów znajdą się także księgowi. Z zaproszonymi ekspertami będziemy rozmawiać o ty czy cyfrowa rewolucja to dla księgowych szansa czy zagrożenie, czy sztuczna inteligencja, spowoduje znikniecie zawodu księgowego w przyszłości i jak zawód księgowego czy kadrowego będzie wyglądał w perspektywie kolejnych 20 lat.

Całość debaty transmitowana będzie na żywo na portalu ksiegowiprzyszlosci.pl.