KSeF: Podwójne zafakturowanie jednej transakcji. Jakie ryzyko? Jakie konsekwencje?

KSeF: czy istnieje ryzyko podwójnego zafakturowania jednej transakcji?

W sytuacji gdy podatnik wystawia fakturę z wykorzystaniem systemu KSeF a jednocześnie przesyła kontrahentowi fakturę wygenerowaną we własnym systemie, istnieje ryzyko że faktury zostaną uznane przez organy podatkowe za dwa różne dokumenty, mimo iż dotyczą tej samej transakcji.

Zgodnie z ustawą o VAT przez fakturę rozumie się dokument w postaci papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Jednocześnie, faktura ustrukturyzowana może występować w postaci elektronicznej (przesłana przez KSeF lub w inny uzgodniony sposób - elektronicznie, np. poprzez mail lub za pośrednictwem rozwiązań EDI) albo papierowej (jeśli zostaje przesłana w taki sposób np. do nabywcy niekorzystającego z KSeF, takiego jak zagraniczny podmiot). Może się zdarzyć, że podatnik wystawia fakturę z wykorzystaniem KSeF dla nabywcy korzystającego z systemu, a jednocześnie przesyła kontrahentowi fakturę wygenerowaną we własnym systemie mailem lub pocztą, np. w związku z koniecznością przesłania załączników, które zostaną dołączone do faktury w taki sam sposób, jak ma to miejsce obecnie.

KSeF: obie przesłane faktury zostaną uznane za dwa różne dokumenty

W takim przypadku istnieje ryzyko, że obie przesłane faktury zostaną uznane za dwa różne dokumenty (w szczególności jeśli w ich treści wystąpią różnice). W konsekwencji organy podatkowe mogą domagać się, na podstawie art. 108 ustawy o VAT, uiszczenia VAT należnego dwa razy, od każdej z faktur, mimo że dokumentują one jedną transakcję.

Jednoczesne wystawienie faktury w KSeF oraz w systemie księgowym spółki będzie skutkować wprowadzeniem do obrotu dwóch faktur za tę samą usługę lub towar. Będzie się to wiązać z koniecznością naliczenia podatku VAT za obie faktury.

W wypowiedziach przedstawicieli MF wyraźnie wskazywano, że nie jest możliwe wystawienie faktury ustrukturyzowanej i jednocześnie "zwykłej" faktury w systemie firmy, która zostanie wysłana nabywcy. Pojawia się wówczas ryzyko podwójnego fakturowania i podwójnej zapłaty VAT na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Dodatkowe wątpliwości w tym zakresie dotyczą sytuacji, gdy w wizualizacji faktury wystawionej przez KSeF zostaną zawarte dodatkowe informacje, np. informacje handlowe, których nie można umieścić na fakturze ustrukturyzowanej z uwagi na brak możliwości przesyłania załączników. Czy taka "zmieniona" faktura ustrukturyzowana nie zostanie uznana za drugą fakturę, z którą wiążą się ryzyka podatkowe?

Zdaniem MF wysyłka do klienta wizualizacji faktury ustrukturyzowanej poza KSeF powinna odpowiadać 1:1 fakturze ustrukturyzowanej. Nie ma możliwości dodania dodatkowych danych, gdyż może pojawić się ryzyko podwójnego fakturowania.

Ważne Wizualizacja faktury ustrukturyzowanej powinna zawierać te same dane merytoryczne co faktura wystawiona przez KSeF, tzn. dane ujęte na fakturze, którą otrzymał nabywca, muszą być tożsame z danymi, które sprzedawca wprowadził do KSeF.

