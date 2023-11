Czy świadcząc usługi zwolnione z VAT trzeba będzie dokumentować je fakturami wystawionymi w KSeF?

Świadczymy usługi edukacyjne zwolnione z VAT. Czy również musimy korzystać z KSeF?

Usługi zwolnione z VAT (np. edukacyjne) a KSeF

Tak, od 2025 r. muszą Państwo korzystać z KSeF, jeśli są wykonywane wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub rozporządzenia w sprawie zwolnień. Do tego czasu korzystanie z KSeF jest dla Państwa dobrowolne. Gdy mimo wykonywania czynności zwolnionych z VAT są również wykonywane czynności opodatkowane i są Państwo zarejestrowani jako podatnik VAT czynny, to obowiązek korzystania z KSeF dotyczy Was tak jak innych podatników – od 1 lipca 2024 r.

Podstawa prawna Podstawa prawna: art. 145l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 – w wersji obowiązującej od 1 lipca 2024 r.