KSeF pod lupą hakerów? Dlaczego cyfrowa rewolucja może być ryzykowna dla polskich firm

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to milowy krok w cyfryzacji biznesu, ale czy na pewno jesteśmy na to gotowi? Za e-fakturowaniem stoi wizja uproszczenia i przejrzystości, ale też realne zagrożenia – od wycieków danych po cyberataki. Eksperci ostrzegają: bez odpowiednich zabezpieczeń KSeF może stać się niebezpieczną bramą dla cyberprzestępców.

Wdrożenie KSeF to jeden z najważniejszych etapów cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. E-fakturowanie ma usprawnić procesy księgowe i poprawić przejrzystość transakcji, jednak rodzi również poważne pytania o bezpieczeństwo danych. Jak zaznacza ekspert Exorigo-Upos, w obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych firmy muszą odpowiednio przygotować swoje systemy, aby uniknąć ryzyka wycieków czy nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji.

KSeF nie tylko opóźniony, ale i ryzykowny – co mówią liczby?

Wprowadzenie KSeF miało nastąpić 1 lipca 2024 roku, ale nowelizacja ustawy o VAT przesunęła ten obowiązek na 2026 rok. Przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, KSeF zacznie obowiązywać 1 lutego przyszłego roku, a wszystkich pozostałych 1 kwietnia. Pomimo zmiany terminu, temat cyfrowego fakturowania wciąż budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa danych. Czy firmy są gotowe na nowe wyzwania technologiczne i czy KSeF to rozwiązanie, które zapewni odpowiednią ochronę informacji finansowych?

Z raportu RetailTech 2024 wynika, że 82 proc. firm było gotowych na wdrożenie KSeF w pierwotnym terminie, choć w różnym zakresie. Budżet przeznaczony na wdrożenie e-fakturowania zagospodarowało 79 proc. przedsiębiorstw, a 38 proc. wykonało wszystkie kroki niezbędne do wdrożenia tego rozwiązania. Warto zauważyć, że duże firmy zatrudniające ponad 250 osób były w największym stopniu gotowe na przyjęcie zmian.

Cyberzagrożenia a KSeF – czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?

Przygotowania do KSeF to jedno, ale czy przedsiębiorstwa są świadome zagrożeń związanych z cyfrowym fakturowaniem? Kluczowe pytania dotyczą bezpieczeństwa danych i potencjalnych ryzyk związanych z cyberatakami.

KSeF centralizuje faktury w chmurze zarządzanej przez administrację skarbową, co rodzi obawy o ochronę wrażliwych informacji finansowych. Firmy zastanawiają się, czy system będzie odporny na cyberzagrożenia i kto faktycznie będzie miał dostęp do ich danych a lista instytucji mających specjalny dostęp do KSeF jest dość długa. To szczególnie istotne w kontekście rosnącej liczby ataków na instytucje publiczne i przedsiębiorstwa prywatne.

O ile na zabezpieczenie rządowej infrastruktury podatnik nie ma wielkiego wpływu, o tyle na bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów, z których korzysta, już tak. Brak odpowiednich zabezpieczeń oraz skutecznej kontroli może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wyciek wrażliwych danych finansowych firm może skutkować stratami finansowymi, naruszeniem tajemnicy handlowej oraz utratą zaufania klientów i partnerów biznesowych. Pamiętajmy, że w ramach samego KSeF można zostać upoważnionym do danych wielu podmiotów (np. biura rachunkowe może mieć dostęp do setek czy tysięcy kont firm/ich klientów) i wówczas przejęcie dostępu do KSeF oznacza utratę kontroli nie tylko nad danymi swojego przedsiębiorstwa ale także nad danymi kontrahentów. Właśnie dlatego tak ważne jest wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających.

Jak chronić dane w erze e-fakturowania? Co radzą eksperci

Eksperci wskazują na kilka kluczowych działań, które mogą poprawić bezpieczeństwo. Wdrożenie zaawansowanych mechanizmów szyfrowania i autoryzacji dostępu jest podstawą ochrony danych. Regularne testy bezpieczeństwa oraz monitorowanie podatności systemu pozwalają na wczesne wykrycie zagrożeń i ich eliminację. Edukacja pracowników w zakresie cyberzagrożeń to kolejny istotny element, ponieważ wciąż wiele naruszeń wynika z błędów ludzkich. Współpraca z doświadczonymi partnerami technologicznymi może natomiast zapewnić skuteczne wsparcie w zakresie ochrony systemów IT.

– Spójność i bezpieczeństwo danych to fundament skutecznej automatyzacji procesów księgowych i fiskalnych. W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie cyfryzacja nabiera tempa, kluczowe jest nie tylko wdrożenie KSeF, ale także zapewnienie pełnej ochrony danych finansowych. Firmy powinny zadbać o kompleksowe rozwiązania zabezpieczające, takie jak zaawansowane szyfrowanie, kontrola dostępu oraz monitoring cyberzagrożeń – mówi Michał Tomaszewski, szef Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Exorigo-Upos. – Odpowiednia integracja systemów IT oraz ich zgodność z przepisami to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także sprawnego funkcjonowania organizacji. Dlatego warto inwestować w technologie, które nie tylko ułatwią procesy fakturowania, ale także zwiększą kontrolę nad danymi i pozwolą firmom skupić się na rozwoju biznesu – dodaje.

KSeF to krok w stronę cyfryzacji i automatyzacji procesów księgowych, ale jego wdrożenie wiąże się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa. Firmy powinny już teraz zadbać o odpowiednie zabezpieczenia i przygotować swoje systemy IT na nową rzeczywistość e-fakturowania. Adaptacja do nowych standardów ochrony danych to kluczowy element strategii każdej nowoczesnej organizacji.