KSeF. Do 25 kwietnia 2025 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać dodatkowe uwagi i opinie nt. KSeF. [WAŻNE TERMINY]

Krajowy System e-Faktur (KSeF). Do 25 kwietnia 2025 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać dodatkowe uwagi i opinie nt. KSeF. Resort finansów potwierdził wprowadzenie obowiązku wystawiania e-faktur dla wszystkich podatników. Poinformował, że uwzględnił wszystkie kluczowe postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców w zakresie wystawiania e-faktur w KSeF.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 12 kwietnia 2025 r. potwierdziło wprowadzenie obowiązku wystawiania e-faktur dla wszystkich podatników – zarówno czynnych i zwolnionych z VAT – w dwóch głównych terminach, ale z uwzględnieniem dodatkowych odroczeń dla najmniejszych przedsiębiorców.

KSeF [WAŻNE TERMINY]

Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania e-faktur obejmie dużych podatników, czyli firmy, których wartość sprzedaży brutto w 2024 roku przekroczyła 200 milionów złotych.

obowiązek wystawiania e-faktur obejmie dużych podatników, czyli firmy, których wartość sprzedaży brutto w 2024 roku przekroczyła 200 milionów złotych. Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek wystawiania e-faktur zacznie obowiązywać pozostałych przedsiębiorców — z wyjątkiem najmniejszych podmiotów wykluczonych cyfrowo.

obowiązek wystawiania e-faktur zacznie obowiązywać pozostałych — z wyjątkiem najmniejszych podmiotów wykluczonych cyfrowo. Od 1 stycznia 2027 r. obowiązek wystawiania e-faktur obejmie firmy wystawiające faktury na kwoty nieprzekraczające 450 zł, których miesięczna sprzedaż nie przekracza łącznie 10 tysięcy złotych.

Obowiązkiem nie będą objęte faktury VAT RR dokumentujące nabycie produktów rolnych od rolników ryczałtowych. Resort finansów poinformował, że możliwość wystawienia tych dokumentów w systemie będzie dostępna od 1 kwietnia 2026 r.

Do końca 2026 r. ma być utrzymana możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących. Chodzi o to, by wydłużyć okres dostosowania się podatników, którzy korzystali z możliwości wystawiania faktur przy użyciu kas rejestrujących do wdrażanych rozwiązań. Do końca 2026 r. nie będzie także kar za błędny związane z fakturowaniem za pośrednictwem KSeF oraz nie będzie obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury.

Resort finansów zapowiedział, że w czerwcu 2025 r. udostępni informacje dotyczące nowej wersji systemu, tzw. KSeF 2.0, który będzie obowiązywał od 1 lutego 2026 r. w postaci:

struktury logicznej FA(3), czyli wzoru faktury ustrukturyzowanej (tzw. schemy),

dokumentacji interfejsu programistycznego (API), czyli specyfikacji oprogramowania interfejsowego tzw. KSeF 2.0.

Od 20 września 2025 r. będzie można testować interfejs programistyczny (API) z KSeF 2.0, a od listopada 2025 r. planowane jest udostępnienie testowej wersji Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Ponadto, od 1 listopada 2025 r. przedsiębiorcy będą mogli występować o certyfikaty wystawcy faktury, które pozwolą na uwierzytelnienie się w systemie. Certyfikaty są niezbędne do wystawiania e-faktur na wypadek awarii systemu i w trybie „offline24” w okresie obligatoryjnego KSeF.

Wystawianie faktur w tzw. trybie "offline24"

Projekt zakłada także wprowadzenie na stałe możliwości dobrowolnego stosowania przez podatników trybu "offline24". Ułatwi to przedsiębiorcom m.in. wystawienie i wydanie faktury na rzecz podmiotów zagranicznych lub tych, które nie posługują się numerem NIP. Będzie można skorzystać także z tego rozwiązania w sytuacji, gdy podatnik napotka trudności z wystawianiem i przesłaniem e-faktur do systemu wynikających np. z jakości sieci transmisyjnej.

Zmiany limitu zwolnienia podmiotowego w VAT od 1 stycznia 2026 r.

Projekt zakłada także zmiany dotyczące obowiązującego limitu zwolnienia podmiotowego w VAT z obecnych 200 000 zł do 240 000 zł. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego, zgodnie z projektem, ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Podwyższony limit zwolnienia podmiotowego w VAT ma dotyczyć wszystkich podatników korzystających ze zwolnienia w Polsce. W projekcie uwzględniono także zmiany w procedurze marża, które mają charakter porządkujący.

Do 25 kwietnia 2025 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać dodatkowe uwagi i opinie nt. KSeF

Resort finansów przypomina, że przedsiębiorcy mogą zgłaszać uwagi i opinie do projektu do 25 kwietnia 2025 r. Uwagi i opinie można przekazywać na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl.

Ministerstwo Finansów szacuje, ze projektowane zmiany obejmą ok. 2 mln podatników VAT czynnych (stan na koniec roku 2024), w tym ok. 5 tys. podatników, którzy przekroczyli obrót 200 mln zł oraz ok. 755 tys. podmiotów zwolnionych z VAT.