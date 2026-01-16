REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2.0 coraz bliżej. Papierowe faktury odejdą do historii

KSeF 2.0 coraz bliżej. Papierowe faktury odejdą do historii

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 12:00
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
ksef faktura
KSeF 2.0 coraz bliżej. Papierowe faktury odejdą do historii
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowy System e-Faktur wchodzi w kluczowy etap wdrażania. To największe wyzwanie ostatnich dekad. Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0. stanie się faktem, faktury papierowe wymieniane między przedsiębiorcami trafią do lamusa, a zaczną obowiązywać e-faktury. Wyniki badania inFakt indeks 2025 pokazują jednak wyraźnie, że mimo rosnącej świadomości, przedsiębiorcy wciąż nie czują się realnie przygotowani na zmiany.

Świadomość rośnie, ale wiedza wciąż fragmentaryczna

Z badań inFakt indeks wynika, że o KSeF słyszało już 78 proc. przedsiębiorców, co oznacza niemal podwojenie poziomu rozpoznawalności względem 2024 roku. Najczęściej wiedza na temat systemu pochodzi od księgowych i biur rachunkowych – wskazało je 37 proc. respondentów. Drugim istotnym źródłem są media, które wskazało 25 proc. badanych. Kampanie informacyjne administracji publicznej pozostają natomiast mniej widoczne, co znajduje odzwierciedlenie w tym, że aż 25 proc. przedsiębiorców nie potrafi wskazać konkretnej daty obowiązkowego odbioru faktur w KSeF, a 29% wskazało prawidłową datę.

REKLAMA

REKLAMA

Przygotowanie firm znacznie poniżej deklaracji. Koszty i biurokracja największym źródłem obaw

„Poziom przygotowania firm pozostaje wyraźnie niższy niż poziom deklarowanej wiedzy. Tylko 13 proc. przedsiębiorców wdrożyło już rozwiązania umożliwiające integrację z KSeF a 32 proc. znajduje się w trakcie tego procesu. Jednocześnie 18 proc. firm deklaruje, że w ogóle nie planuje wdrożenia systemu w najbliższym czasie. Pokazuje to skalę odraczania decyzji i niepewności związanej z nowym obowiązkiem. Dzieje się to pomimo, że KSeF w Polsce w wersji dobrowolnej znany jest od 2022 r., a w 2023 roku mówi się o tym, że stanie się obowiązkowy. W 2024 r. obowiązek został przeniesiony na 2026 r., a więc czasu było nadto, ale mimo wszystko wdrożenie jest cały czas odkładane” – podkreśla Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.

Największym źródłem obaw są koszty i dodatkowe obciążenia administracyjne. Aż 68 proc. przedsiębiorców spodziewa się, że KSeF wygeneruje nowe wydatki, związane m.in. z dostosowaniem systemów informatycznych, zmianą procesów księgowych lub koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania. 44 proc. badanych uważa natomiast, że KSeF zwiększy poziom biurokracji w firmie, zamiast go ograniczyć.

Korzyści w cieniu ryzyk technologicznych i kontroli. Bez wsparcia KSeF pozostanie obciążeniem

Ocena samego rozwiązania pozostaje niejednoznaczna. Przedsiębiorcy dostrzegają potencjalne korzyści, takie jak cyfrowy obieg dokumentów, brak konieczności archiwizacji papierowych faktur czy mniejsze ryzyko zagubienia dokumentów. Jednocześnie dominują obawy związane z awariami systemu, możliwymi atakami hakerskimi, brakiem stabilności działania oraz zwiększoną kontrolą państwa nad obiegiem gospodarczym. W efekcie KSeF postrzegany jest dziś bardziej jako źródło ryzyka organizacyjnego niż realne narzędzie upraszczające prowadzenie działalności.

REKLAMA

"Z perspektywy przedsiębiorców problemem nie jest sam KSeF, lecz sposób jego wdrażania. Firmy wiedzą, że cyfryzacja jest nieunikniona, ale dziś widzą przede wszystkim koszty, ryzyko awarii i brak stabilności. Bez jasnej komunikacji i realnego wsparcia wdrożeniowego KSeF będzie postrzegany nie jako ułatwienie, lecz kolejne obciążenie administracyjne" – komentuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Infolinia KSeF potwierdza skalę problemu

Powyższe potwierdza również uruchomiona przez nas darmowa infolinia KSeF, gdzie z dnia na dzień ponad 100 naszych księgowych odbiera coraz więcej telefonów i pomaga w zrozumieniu, bądź co bądź, rewolucji w fakturowaniu.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?
16 sty 2026

Już 1 lutego 2026 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym elementem codzienności gospodarczej w Polsce. O stanie przygotowań przedsiębiorców, najczęstszych błędach w myśleniu o KSeF oraz o tym, dlaczego nie warto panikować na ostatniej prostej opowiada Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
E-faktura na papierze - nadchodzi ważna zmiana w przepisach
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów zapewnia, że po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur, w urzędach honorowane będą wydruki faktur z kodem QR. Takie rozwiązanie umożliwi szybszą weryfikację autentyczności dokumentów przez instytucje publiczne, dzięki skanowaniu kodu QR.
Były wiceminister finansów ma zarzut działania na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
15 sty 2026

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.
Obowiązkowy KSeF w transakcjach z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wystawiać faktury dla JST? Wyjaśnienia Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

 W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów i Gospodarki udzielił 12 stycznia 2026 r. kilku ważnych wyjaśnień odnośnie fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur transakcji realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST).

REKLAMA

Czy będzie przesunięcie KSeF do 2028 r. dla firm z obrotem poniżej 2 mln zł? Zapytał poseł KO i stwierdził, że "program wymaga dopracowania". Jest odpowiedź Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

Poseł na Sejm RP Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w interpelacji do ministra finansów i gospodarki zapytał w drugiej połowie grudnia 2025 r. m.in.: Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? W dniu 12 stycznia 2026 r. resort finansów udzielił odpowiedzi na tę interpelację.
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.
Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć
15 sty 2026

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.
Prezent w podatkach od skarbówki na 2026 rok: po raz pierwszy odliczysz nawet 36000 zł rocznie - ale uwaga na terminy: ulga działa już za 2025 rok
16 sty 2026

Skarbówka ma dla Was miłą niespodziankę. Do systemu podatkowego weszła nowa ulga, która pomniejsza podstawę opodatkowania, przy zatrudnianiu tej grupy pracowników. Prezentujemy zupełne omówienie zasad tej nowej ulgi podatkowej i praktyczne przykłady jej rozliczania. Pierwszy raz można skorzystać już w rozliczeniu PIT za 2025 rok, więc czasu nie ma dużo, a warto udokumentować prawo do ulgi.

REKLAMA

ZUS: od 26 stycznia 2026 r. nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania
15 sty 2026

W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.
Faktura wystawiona poza KSeF od lutego 2026 r. - czy daje prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodu? Jest świeża interpretacja Dyrektora KIS
16 sty 2026

Czy faktura wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur może pozbawić firmę prawa do kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodu)? Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania KSeF od 1 lutego 2026 r. to pytanie staje się jednym z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi jasną odpowiedź, na którą czeka wielu podatników CIT.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA