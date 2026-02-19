Rachunek nie zastąpi faktury ustrukturyzowanej i nie pozwoli na zwolnienie z obowiązku stosowania KSeF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wystawianie rachunków zamiast faktur pozwala pozostać poza systemem. To błędne założenie, które może narazić przedsiębiorców na niepotrzebne ryzyko prawne.

Definicja podatnika VAT

Definicja podatnika to podstawa. Zgodnie z art. 106ga ustawy o VAT, obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych dotyczy podatników. Warto podkreślić, że definicja podatnika zawarta w art. 15 ustawy o VAT jest niezwykle szeroka. Obejmuje ona każdą osobę fizyczną lub prawną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów VAT. Co istotne – status podatnika posiadają również podmioty korzystające ze zwolnienia podmiotowego (tzw. mali podatnicy).

Kiedy faktura ustrukturyzowana nie jest obowiązkowa?

Ustawa przewiduje konkretne wyjątki, w których dopuszczalne jest wystawianie faktur papierowych lub elektronicznych poza KSeF. Dotyczy to m.in.:

- transakcji na rzecz osób fizycznych - konsumentów (B2C),

- podmiotów nieposiadających siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce,

- specyficznych usług dokumentowanych np. biletami pełniącymi funkcję faktury (przejazdy autostradą, bilety kolejowe).

Obowiązki nie zależą od nazwy dokumentu

Próba zmiany nazewnictwa dokumentów bez zmiany charakteru samej czynności podlegającej opodatkowaniu nie zdejmuje z przedsiębiorcy obowiązków ustawowych. Dla firm z sektora MŚP kluczowe powinno być wdrożenie narzędzi, które automatyzują procesy i gwarantują zgodność z przepisami. W dobie cyfryzacji podatków, zrozumienie szerokiej definicji działalności gospodarczej – obejmującej m.in. ciągłe wykorzystywanie towarów do celów zarobkowych – jest niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia biznesu. Symfonia, jako lider oprogramowania dla firm, wspiera przedsiębiorców w tej transformacji, dostarczając wiedzę i narzędzia eliminujące błędy interpretacyjne.



Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych, Symfonia