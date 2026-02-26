REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktura w walucie obcej w KSeF. Jaka data wystawienia i kurs waluty? Teraz jest łatwiej o błąd

Faktura w walucie obcej w KSeF. Jaka data wystawienia i kurs waluty? Teraz jest łatwiej o błąd

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 lutego 2026, 09:59
ifirma.pl
ifirma.pl
Z ifirma.pl księgujesz gdziekolwiek jesteś.
ksef faktury
Faktura w walucie obcej w KSeF. Teraz jest łatwiej o błąd. Jaka data wystawienia i kurs waluty?
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.

Faktury w walucie obcej w transakcjach krajowych i zagranicznych

W KSeF dopuszczalne jest wystawianie faktur w walucie obcej zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Obowiązują jednak dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze, dokument musi być poprawnie uzupełniony w polach dotyczących waluty dokumentu oraz – jeśli jest to konieczne – w polach wykorzystywanych do obliczeń podatkowych, w szczególności podstawy opodatkowania i kwoty podatku w złotych. Po drugie, kluczowe znaczenie zyskuje data wystawienia dokumentu, ponieważ jest ona powiązana zarówno z momentem przesłania faktury do systemu KSeF, jak i z momentem powstania obowiązku podatkowego – wyjaśnia Katarzyna Krzemińska, kierownik Biura Rachunkowego w IFIRMA.

W praktyce oznacza to, że sam sposób realizacji transakcji pozostaje bez zmian, natomiast rośnie znaczenie spójności i kompletności danych na fakturze.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Faktura walutowa w KSeF: co trzeba wiedzieć

Same faktury co do zasady się nie zmieniają – nadal można rozliczać transakcję w innej walucie, a podatek VAT musi być wykazany w złotówkach. Nowość polega na tym, że to, co było wcześniej „opisowe” lub opcjonalne, teraz staje się obowiązkowym elementem danych w strukturze e-faktury – dodaje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.

W KSeF obowiązkowym staje się pole „KodWaluty”, które należy wypełnić trzyliterowym kodem zgodnym z normą ISO 4217, np. PLN, EUR czy USD. Kluczową różnicą względem faktur wystawianych poza KSeF jest sposób prezentacji kursu walut, który wcześniej mógł pojawiać się na fakturze jedynie informacyjnie. Obecnie pole „KursWaluty” lub „KursWalutyZ” (dla faktur zaliczkowych) jest polem obowiązkowym do wypełnienia.

P_1 w KSeF: data wystawienia faktury, a tryby szczególne

W systemie faktur ustrukturyzowanych kluczowe jest to, kiedy faktura trafia do systemu, ponieważ wpływa to na jej formalną datę wystawienia.

W trybie online fakturę uznaje się za wystawioną w dniu, w którym została ona przesłana do KSeF, o ile data wpisana w polu P_1 jest zgodna z datą tej wysyłki.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Kiedy jednak data wpisana w P_1 jest wcześniejsza niż data przesłania faktury do systemu, uznaje się ją za wystawioną w tzw. trybie offline (z przesłaniem faktury, co do zasady, w następnym dniu roboczym). Datą wystawienia tego dokumentu staje się ta wskazana w P_1.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– To rozróżnienie jest ważne z perspektywy praktycznej i wpływa na uporządkowanie procesu. Firma musi zadbać o to, czy wystawia dokument od razu w KSeF ,czy wystawia go wcześniej i dopiero potem wysyła. W trybie offline24 ważne jest, aby faktura była przesłana do systemu najpóźniej następnego dnia roboczego – komentuje Katarzyna Krzemińska z IFIRMA.PL.

VAT, wspólny kurs z PIT i kurs umowny

W przypadku faktury walutowej wystawionej w KSeF zasady przeliczania VAT pozostają takie same jak przed wdrożeniem systemu.

Jeśli faktura jest wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po nim, stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Natomiast gdy faktura została wystawiona przed powstaniem takiego obowiązku, przeliczenia dokonuje się według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Alternatywnie można również stosować kurs EBC (Europejskiego Banku Centralnego) z ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury/powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku trzeba zwrócić uwagę, aby waluta inna niż euro była przeliczona z zastosowaniem kursu wymiany względem euro.

Ważne

Do przeliczenia podatku VAT przedsiębiorca może zastosować taki sam kurs jak w przypadku podatku dochodowego (PIT). Co ważne, przy wybraniu wspólnego kursu przedsiębiorca musi stosować tę metodę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym kurs został wybrany.

W KSeF funkcjonują również pola „KursUmowny” i „WalutaUmowna”, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływają na rozliczenie podatku VAT. Używane są przy fakturze w PLN lub dwuwalutowej, gdy strony umówiły się na przeliczenie ceny po określonym kursie.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
26 lut 2026

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.
Tą ulgę podatkową wiele podatników CIT i PIT mogło przegapić, a to poważne odliczenie! Pierwszy raz przy rozliczeniu za 2025 r.
26 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i może być już uwzględniana w zeznaniach składanych wiosną 2026 r.
Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Sprawdź, kiedy staniesz się rezydentem podatkowym tego państwa
25 lut 2026

Coraz więcej Polaków kupuje nieruchomości w Hiszpanii i spędza tam znaczną część roku. Nie zawsze zdają sobie sprawę, że pobyt powyżej 183 dni automatycznie oznacza hiszpańską rezydencję podatkową. – Już na etapie zakupu rozmawiamy z klientami o tym, żeby nie wpaść w pułapkę nieświadomej rezydencji – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.
Faktura w walucie obcej w KSeF. Jaka data wystawienia i kurs waluty? Teraz jest łatwiej o błąd
26 lut 2026

Wraz z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienił się techniczny sposób wystawiania i raportowania faktur w walucie obcej do administracji skarbowej. Zmienione zostały zasady dotyczące dat na e-fakturze, prezentacji kwot (w obcej walucie i w złotych) oraz zgodności dokumentu z wymogami struktury KSeF. Firmy realizujące sprzedaż zagraniczną powinny zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wystawianie faktur w KSeF, aby uniknąć błędów formalnych i konieczności dokonywania korekt.

REKLAMA

Gigantyczny deficyt budżetowy Polski. MF ujawnia dane: 275,6 mld zł na minusie
25 lut 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa za 2025 rok. Deficyt sięgnął 275,6 mld zł, a dochody i wydatki znalazły się wyraźnie poniżej planu. Kluczowy wpływ na wynik miała reforma dochodów samorządów oraz niższa od prognoz inflacja.
Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
24 lut 2026

Darowizna pieniężna od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniający i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny detal czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?
26 lut 2026

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
KSeF: Problemy z duplikatami, podwójnym księgowaniem, wydatkami służbowymi i przyjęciem do magazynu. Dlaczego spółki z wieloma oddziałami tracą kontrolę nad fakturami?
24 lut 2026

Krajowy System e-Faktur miał uprościć rozliczenia i zwiększyć kontrolę nad obiegiem dokumentów. Jednak wdrożenie KSeF ujawniło problemy techniczne (niestabilne API, limity zapytań) oraz organizacyjne – szczególnie w firmach wielooddziałowych, gdzie pojawiają się trudności w przypisaniu faktury do właściwego oddziału, pracownika czy konta kosztowego. Dużym wyzwaniem są duplikaty dokumentów – gdy ta sama faktura trafia do firmy zarówno przez KSeF, jak i e-mailem – co może prowadzić do zawyżenia odliczonego VAT lub podwójnej zapłaty.

REKLAMA

Wysokie koszty energii duszą polskie firmy: 3 razy drożej niż w USA. Powód: błędna zasada polityki klimatycznej UE
24 lut 2026

Polski przemysł stoi przed bezprecedensowym kryzysem konkurencyjności. Średnia cena energii elektrycznej osiągnęła w kraju poziom 205 EUR/MWh, podczas gdy w USA wynosi on jedynie 75 EUR/MWh, a w Chinach 82 EUR/MWh. Prawie trzykrotna różnica względem amerykańskiego to fundamentalne zagrożenie dla przetrwania polskich przedsiębiorstw. Te i inne problemy omówione zostaną podczas premiery raportu Fundacji ETIC, która odbędzie się w Warszawie na specjalnym wydarzeniu już 24 lutego.
Ponad 6 900 zł dla stulatków. Za tydzień KRUS wypłaci wyższe świadczenie honorowe
23 lut 2026

W Polsce żyją tysiące osób, które mogą otrzymać specjalne świadczenie za ukończenie 100 lat. Już od marca jego kwota wzrośnie – a seniorzy dostaną nawet ponad 6,9 tys. zł miesięcznie. Podwyżka obejmie także wypłaty realizowane przez KRUS.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA