KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?

KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?

Początek lutego 2026 r. pokazał, że co prawda sam KSeF działał, jednak awaria Profilu Zaufanego realnie wpłynęła na to, że przedsiębiorcy mieli problemy z wejściem do systemu. Mając na uwadze, że obecnie do KSeF wejdzie znacznie większa grupa zainteresowanych, ryzyko paraliżu wydaje się bardzo realne. Już teraz, końcem miesiąca, widać zwiększony ruch wśród przedsiębiorców dokonujących uwierzytelnienia się w systemie, a ruch ten systematycznie wzrasta, wraz ze zbliżającym się kwietniem.

Przeświadczenie przedsiębiorców, że na 1 kwietnia 2026 r. muszą być w KSeF, może realnie przełożyć się na działanie systemu. Zarówno samo zalogowanie się w systemie, jak i dalsze w nim funkcjonowanie. Będzie to na pewno bardzo duży test dla systemu pod względem liczby wysyłanych faktur. Od miesiąca lutego wysyłka faktur szła płynnie. Pojawia się pytanie, jak szybko faktura będzie docierała do KSeF, gdy znacząco wzrośnie liczba przedsiębiorców wysyłających faktury w jednym czasie.

KSeF: ile można mieć certyfikatów?

Żeby móc korzystać w pełni z KSeF w wersji zarówno online, jak i offline, przedsiębiorca powinien do zewnętrznego programu wgrać dwa certyfikaty: jeden odpowiadający za uwierzytelnienie się, drugi za możliwość funkcjonowania w środowisku offline. Obecnie przedsiębiorca może wygenerować łącznie 6 certyfikatów. Oznacza to, iż może jednocześnie posiadać 3 komplety kluczy, które posłużą mu do połączenia się z różnymi dostawcami. Nie zmienia to faktu, że posiadając tylko dwa certyfikaty, można wygrywać je do dowolnej liczby dostawców usług.

Autorka: Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL