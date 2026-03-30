KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?

KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?

30 marca 2026, 14:51
KSeF: 1 kwietnia 2026 r. można spodziewać się kolejnego paraliżu. Ile można mieć certyfikatów?
KSeF od 1 kwietnia 2026 r. otwiera się dla mniejszych przedsiębiorców. Tego dnia można spodziewać się kolejnego paraliżu, tak jak było to w lutym. Ile można mieć certyfikatów?

KSeF: 1 kwietnia 2026 r. Można spodziewać się kolejnego paraliżu

Początek lutego 2026 r. pokazał, że co prawda sam KSeF działał, jednak awaria Profilu Zaufanego realnie wpłynęła na to, że przedsiębiorcy mieli problemy z wejściem do systemu. Mając na uwadze, że obecnie do KSeF wejdzie znacznie większa grupa zainteresowanych, ryzyko paraliżu wydaje się bardzo realne. Już teraz, końcem miesiąca, widać zwiększony ruch wśród przedsiębiorców dokonujących uwierzytelnienia się w systemie, a ruch ten systematycznie wzrasta, wraz ze zbliżającym się kwietniem.

Przeświadczenie przedsiębiorców, że na 1 kwietnia 2026 r. muszą być w KSeF, może realnie przełożyć się na działanie systemu. Zarówno samo zalogowanie się w systemie, jak i dalsze w nim funkcjonowanie. Będzie to na pewno bardzo duży test dla systemu pod względem liczby wysyłanych faktur. Od miesiąca lutego wysyłka faktur szła płynnie. Pojawia się pytanie, jak szybko faktura będzie docierała do KSeF, gdy znacząco wzrośnie liczba przedsiębiorców wysyłających faktury w jednym czasie.

KSeF: ile można mieć certyfikatów?

Żeby móc korzystać w pełni z KSeF w wersji zarówno online, jak i offline, przedsiębiorca powinien do zewnętrznego programu wgrać dwa certyfikaty: jeden odpowiadający za uwierzytelnienie się, drugi za możliwość funkcjonowania w środowisku offline. Obecnie przedsiębiorca może wygenerować łącznie 6 certyfikatów. Oznacza to, iż może jednocześnie posiadać 3 komplety kluczy, które posłużą mu do połączenia się z różnymi dostawcami. Nie zmienia to faktu, że posiadając tylko dwa certyfikaty, można wygrywać je do dowolnej liczby dostawców usług.

Autorka: Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL

Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
KSeF w praktyce: firmy zgłaszają problemy, rosną obawy o bezpieczeństwo danych
30 mar 2026

Nowe badanie pokazuje, jak przedsiębiorcy radzą sobie z KSeF po pierwszych tygodniach działania systemu. Choć większość miała już z nim kontakt, wiele firm wskazuje na trudności techniczne, niepewność i potrzebę więcej czasu na wdrożenie.
KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę
28 mar 2026

Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.

Najważniejsze funkcje dobrego programu do elektronicznego obiegu dokumentów w firmie oraz obsługi KSeF - postaw na system, który realnie poprawia workflow!
27 mar 2026

W dobie cyfryzacji przedsiębiorstw coraz więcej firm poszukuje narzędzi, które zapewnią realne usprawnienie pracy w firmie oraz pozwolą zaoszczędzić czas. Elektroniczny obieg dokumentów najczęściej odnosi się do rozwiązania, jakim jest system informatyczny umożliwiający tworzenie, rejestrowanie, przetwarzanie dokumentów, ich archiwizowanie oraz automatyczny przepływ informacji w organizacji. Co istotne, elektroniczny obieg dokumentów to system, który pozwala odejść od dokumentów papierowych na rzecz cyfrowych plików i uporządkowanego procesu obiegu. Nowoczesne oprogramowanie tego typu coraz częściej integruje się z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), co sprawia, że staje się nie tylko narzędziem do obsługi dokumentów, ale także kluczowym elementem kompleksowego systemu zarządzania dokumentami w firmie oraz zarządzania obiegiem dokumentów i informacji.
KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
Obniżka VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy jeszcze przed Wielkanocą 2026. KE: prawo UE nie pozwala na obniżkę stawek VAT od tych paliw
27 mar 2026

W dniu 26 marca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła (i tego samego dnia skierowała do Sejmu) projekty ustaw wchodzące w skład pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jak zapowiedział Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, VAT na paliwa silnikowe ma zostać obniżony z 23% na 8%. A ponadto akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Te działania – ustawy jeszcze przed końcem 27 marca przeszły przez Sejm i Senat a nawet zostały już podpisane przez Prezydenta RP - powinny przynieść niższe ceny paliw o około 1,20 zł na litrze. Ale jeszcze 26 marca br rzeczniczka KE ds. podatkowych Louise Bogey przekazała dziennikarce RMF FM, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych".
Kiedy tańsze paliwo? Minister podaje datę i szczegóły zmian: są wyliczenia, że nawet 1,20 zł mniej na litrze!
30 mar 2026

To może być przełom dla kierowców. Rząd obniża VAT i akcyzę, wprowadza też ceny maksymalne. Minister finansów zapowiada: pierwsze niższe ceny na stacjach zobaczymy już za chwilę.

Nieterminowe otrzymanie PIT-11 od pracodawcy - skutki dla pracownika i pracodawcy
29 mar 2026

Jeden z najważniejszych obowiązków dla Pracodawcy, po zakończeniu roku kalendarzowego, to przesłanie elektronicznie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR) do Urzędu Skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2026 r. Kolejny krok to dystrybucja złożonych deklaracji PIT-11 do Pracowników w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2026. Działy płacowe mają te dwa terminy wdrukowane w kalendarz organizacyjny i tak projektują pracę w styczniu i lutym, by dopełnić obowiązku, najlepiej – nie czekając z tym do ostatniego dnia. Czasami jednak pojawią się przeszkody uniemożliwiające wykonanie powyższych czynności w terminie. Co wtedy?
KSeF 2026 - faktury od lutego na nowych zasadach [Badanie]
26 mar 2026

KSeF 2026 czyli faktury od lutego na nowych zasadach. Firmy chcą wydłużenia okresu przejściowego. Badanie przedsiębiorców przedstawia ocenę wdrożenia systemu - co zostało ocenione najgorzej? Czego najbardziej obawiają się polskie firmy?
