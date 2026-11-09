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KSeF i split payment. Organ skarbowy wyjaśnia, kiedy można oznaczyć fakturę jako MPP

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09 listopada 2026, 07:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Split payment KSeF
KSeF i split payment. Fiskus wyjaśnił, kiedy można oznaczyć fakturę jako MPP
Materiały prasowe

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Przedsiębiorcy korzystający z KSeF mają wątpliwości, czy oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” można stosować także wtedy, gdy przepisy tego nie wymagają. Dyrektor KIS wydał właśnie interpretację, z której wynika, że takie oznaczenie jest dopuszczalne również przy fakturach nieobjętych obowiązkowym split payment.

Wraz z upowszechnieniem Krajowego Systemu e-Faktur pojawiają się nowe pytania dotyczące prawidłowego oznaczania dokumentów sprzedaży. Jedno z nich dotyczy mechanizmu podzielonej płatności (MPP) i możliwości umieszczania tej adnotacji na fakturach, które nie spełniają ustawowych warunków obowiązkowego split payment. Wątpliwości miała również jedna ze spółek, która przed wdrożeniem obowiązkowego KSeF stosowała oznaczenie MPP nie tylko w przypadkach wymaganych przez przepisy, ale także dobrowolnie. Organ skarbowy potwierdził, że takie działanie nie narusza ustawy o VAT.

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Oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” w Polu FA dla KSeF. Co w przypadku, gdy oznaczenie to wskazywane jest na fakturach nie objętych obowiązkowością MPP?

Jedna ze spółek złożyła wniosek o interpretację podatkową. Sprawa dotyczy systemu mechanizm podzielonej płatności oraz KSeF. Według tej spółki „oznaczanie faktury ustrukturyzowanej jako „mechanizm podzielonej płatności” należy uznać za dopuszczalne również w przypadku dobrowolności stosowania MPP. Działanie to nie jest sprzeczne z ustawą o VAT. Wprowadzenie KSeF nie zmienia przesłanek ustawowych obowiązkowego MPP. Działanie podejmowane przez spółkę w postaci oznaczania faktur wystawionych poza reżimem split payment jako MPP, nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego”.

Wobec tego - jak uznała spółka - może ona wprowadzić oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” w Polu FA dla KSeF również w sytuacji, gdy oznaczenie to wskazywane jest na fakturach nie objętych obowiązkowością MPP. Co na to wszystko opowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

Z opisu sprawy wynika, że:

  • Spółka jest czynnym podatnikiem VAT;
  • Spółka od 1 lutego 2026 r. wystawia na rzecz podatników VAT (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - dalej „B2B”) faktury ustrukturyzowane, o którym mowa w art. 2 pkt 32a Ustawy o VAT, tj. za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”) w rozumieniu art. 106nd Ustawy o VAT;
  • przed wdrożeniem KSeF w formule obligatoryjnej Spółka zamieszczała na wystawionych fakturach oznaczenie MPP w przypadku faktur, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a) Ustawy o VAT, jak i w przypadku, gdy faktura dotyczyła transakcji nie objętych obowiązkowością oznaczenia MPP;
  • po wdrożeniu KSeF w formule obligatoryjnej Spółka umieszcza w dedykowanym polu struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej (sekcja adnotacji dla FA, pole P_18a - dalej „Pole FA dla KSeF”) oznaczenie MPP zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a) Ustawy o VAT (tylko w przypadku faktur objętych obligatoryjnością stosowania tego oznaczenia);
  • Po wdrożeniu KSeF w formule obligatoryjnej Spółka nie zamieszcza ani w Polu FA dla KSeF, ani w żadnym innym polu struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej - dalej „Pole FA pozostałe”) oznaczenia MPP w przypadkach innych niż wskazane w art. 106e ust. 1 pkt 18a Ustawy o VAT.

Skarbówka wyjaśnia jak funkcjonuje „mechanizm podzielonej płatności”. To wszystko oczywiście w świetle przepisów ustawy o VAT

Organ skarbowy przypomniał, że załącznik nr 15 do ustawy o VAT – stanowiący „Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 108a ust. 1a” – zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Z przepisów wynika również, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura:

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  1. będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej;
  2. będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy;
  3. czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.

Wyżej wymienione przepisy wprowadzają obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług określonych w załączniku nr 15 na rzecz podatnika VAT, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy. A zatem, jak stwierdził Dyrektor KIS: faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”.

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Czy spółka może umieszczać na e-fakturach oznaczenie MPP także w przypadku, gdy dana faktura nie jest objęta obowiązkiem stosowania takiego oznaczenia oraz czy może umieszczać takie oznaczenie w Polu FA dla KSeF, czy też może je stosować jedynie w Polu FA pozostałym?

Odnosząc się do tych kwestii skarbówka wskazała, że obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzony przepisami obowiązującymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Podkreśliła, że zapis art. 108a ust. 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Zatem, w przypadku, gdy kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł, z tytułu sprzedaży towarów w tym obejmujących towary wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT będzie zachodził obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia przez Spółkę na fakturach dokumentujących dostawę tych towarów wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Mając na uwadze powyższe, organ skarbowy podkreślił, że w przypadku, gdy dana transakcja nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (nie są spełnione przesłanki obowiązkowego MPP), to należy stwierdzić, że nie zachodzi obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia przez Państwa na fakturach dokumentujących sprzedaż wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

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Odnosząc się do sytuacji, gdy na fakturze umieszczą Państwo adnotację „mechanizm podzielonej płatności” mimo, że takiego obowiązku ustawowego nie ma, należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów dotyczących wystawienia faktur. Dotyczy to również faktur wystawianych przy użyciu KSeF.

Dyrektor KIS: umieszczenie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” jest możliwe również w przypadku, gdy nie zostaną spełnione przesłanki do obligatoryjnego zastosowania tego mechanizmu

Zdaniem organu „podatnik może oznaczać każdą fakturę ustrukturyzowaną wysyłaną za pośrednictwem KSeF wskazaniem „mechanizm podzielonej płatności”, także w przypadku, gdy dana transakcja nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności”. Zatem oznaczanie każdej faktury wystawionej w KSEF adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, także w przypadku, gdy dana transakcja nie jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, nie stanowi przesłanki do uznania takiej faktury za wadliwą. W konsekwencji, zdaniem Dyrektora KIS: „mogą Państwo umieszczać na fakturach ustrukturyzowanych oznaczenie MPP także w przypadku, gdy dana faktura nie jest objęta obowiązkiem stosowania takiego oznaczenia”.

Faktura ustrukturyzowana – jak czytamy w interpretacji – zawiera element „Adnotacje”, w którym znajduje się pole P_18A. Zgodnie z opisem struktury logicznej FA(3), pole to przyjmuje wartość „1”, jeżeli faktura dokumentuje transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. W przeciwnym przypadku w polu tym należy wskazać wartość „2”. Wskazany opis w schemie odnosi się zatem wyłącznie do przypadków, w których występuje ustawowy obowiązek stosowania MPP.

Jeśli podatnik – pomimo braku ustawowego obowiązku – chce dobrowolnie umieścić tę adnotację na fakturze, w polu P_18A powinien wskazać wartość „1”. Dopuszczalne jest również zamieszczenie dodatkowej adnotacji w polu „DodatkowyOpis”. „W konsekwencji, mogą Państwo wprowadzić oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” w Polu FA dla KSeF (pole P_18A) również w sytuacji, gdy oznaczenie to wskazywane jest na fakturach nie objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności” - stwierdził Dyrektor KIS.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z 22 września 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.566.2026.1.MM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

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Źródło: INFOR
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