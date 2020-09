Import spoza UE - będzie jedna procedura dla ceł i podatków

Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu wprowadzenia jednolitego postępowania zmierzającego do poboru ceł i podatków od importu. Tak wynika z nowej wersji projektu nowelizacji prawa celnego i innych ustaw, która trafiła pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wcześniejsza wersja pojawiła się już rok temu (we wrześniu 2019 r.), ale nie została przyjęta przez parlament poprzedniej kadencji.