Biznes bardziej odpowiedzialny - trendy i prognozy na 2019 r.

Wydaje się, że w ostatnim roku więcej niż zwykle uwagi poświęcono problemom społecznym i środowiskowym, co jest wyraźnym sygnałem alarmowym, że sytuacja jest poważna i wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia plastikiem i odpadami czy kryzys wodny to pojęcia, które na stałe weszły do debaty publicznej. Cieszy fakt, że o problemach zaczyna się rozmawiać, ale biorąc pod uwagę ich skalę, dużo istotniejsze jest to, jaka będzie rzeczywista reakcja poszczególnych instytucji, rządów i sektorów, w tym jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych, czyli biznesu - komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.