Zmiany w prawie własności przemysłowej od 27 lutego 2020 r.

Chodzi o nowelizację ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16 października 2019 r. W obecnym stanie prawnym radcy prawni i adwokaci mogą być pełnomocnikami w sprawach, które dotyczą znaków towarowych. Omawiana nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej przewiduje, że radcy prawni i adwokaci będą mogli pełnić także funkcje pełnomocników w sprawach, które dotyczą wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. Bez zmian pełnomocnikami będą mogli być również rzecznicy patentowi. Chodzi tu o kwestie patentów, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych. Ponadto nowelizacja przewiduje, że osoby pochodzące spoza Unii Europejskiej, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, muszą skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku polskim, będą mogli rejestrować wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym. Nie będzie konieczne dokonywanie tego w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Znowelizowane przepisy przewidują, że na wniosek osoby zainteresowanej będzie wydawany dowód pierwszeństwa dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

Nowelizacja nakłada na Urząd Patentowy obowiązek sporządzania w terminie 9 miesięcy sprawozdania o stanie techniki w formie wykazu publikacji, które będzie brał pod uwagę, oceniając wynalazek.

Zmienione przepisy regulują tzw. poszukiwanie międzynarodowe. Chodzi o uzyskanie przez osobę zgłaszającą wynalazek znacznie bardziej szczegółowych informacji o stanie techniki niż w polskim Urzędzie Patentowym, co pozwoli na wczesnym etapie podjąć decyzję w sprawie wystąpienia o międzynarodową ochronę swojego wynalazku. Nowelizacja zmienia definicję wzoru użytkowego, jak również opisu wzoru użytkowego. W myśl zmienionych przepisów patent będzie mógł zostać ograniczony przez zmianę zastrzeżeń patentowych na wniosek osoby mającej do niego prawo. W takim przypadku wyznaczany będzie ekspert, a następnie prezes Urzędu Patentowego wyda decyzję o ograniczeniu patentu, odmowie ograniczenia patentu lub o umorzeniu postępowania. Przed wydaniem wspomnianej wyżej decyzji osoba uprawniona z patentu będzie mogła złożyć wyjaśnienia. Ograniczenie patentu będzie wpisywane do rejestru patentowego, a Urząd Patentowy będzie publikować informacje o ograniczeniu patentu oraz zmieniony opis patentowy. Nowelizacja przewiduje skrócenie aplikacji dla pracowników Urzędu Patentowego z 3 lat do 6 miesięcy.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli 27 lutego 2020 r. Obecnie trafiła do podpisu Prezydenta.

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2309