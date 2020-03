Pakiet osłonowy a realne potrzeby firm

Pakiet ma zawierać pomoc w zakresie kilku obszarów, niemniej jednak poważne wątpliwości przedsiębiorców (i jak najbardziej uzasadnione) budzi ich skuteczność:

Obszar płynności finansowej: Umożliwienie odliczenia straty z 2020 r. od wyniku z 5 ubiegłych lat (czyli np. 2019 r.), Dopłaty do kredytów, Dopłaty do oprocentowania kredytów. Obszar podatków: Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia na 1 lipca, Przesunięcie w zakresie ostatecznych terminów dot. CRBR na 1 lipca, Wcześniejsze zwroty VAT (przede wszystkim dot. 60 dniowego terminu zwrotu), Ułatwienia w zawieszaniu prowadzenia działalności gospodarczej (choć na ten moment można tego dokonać nie wychodząc z domu, za pośrednictwem CEIDG i profilu zaufanego). Obszar kadrowy: Obecnie w przypadku obniżenia się przychodów firmy o 15% i więcej w okresie 6 miesięcy (względem – w uproszczeniu – okresu analogicznego sprzed kryzysu) pracownik przedsiębiorcy może liczyć na świadczenie z FGŚP w kwocie 823,60 zł + składki na ubezpieczenia społeczne, przy czym w tym celu przedsiębiorca musi spełnić szereg obostrzeń z ustawy (m.in. nie być w stanie upadłości, czy nie mieć zaległości podatkowych i składkowych, a jeśli już zaległości te występują, to powinien mieć decyzję z US/ZUS o ich rozłożeniu na raty i raty te płacić terminowo).

Ponadto już teraz ministerstwo finansów przypomniało na stronie www.gov.pl o tym, że m.in. na podstawie art. 67a ordynacji podatkowej, podatnicy mogą występować do naczelnika US z wnioskiem w zakresie odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, czy umorzenia zaległości podatkowych. Wg deklaracji ministerstwa finansów wnioski takie mają być rozpatrywane w pierwszej kolejności, ale nie wiadomo jeszcze, jak realnie przełoży się to na skrócenie terminów rozpatrywania tych spraw przez US.

Podobnie jest w zakresie ZUS, przy czym tu, zgodnie z decyzją prezes ZUS, składki za okresy luty, marzec i kwiecień (których termin płatności mija 10/15 marca, kwietnia i maja) mogą być odroczone w czasie do czerwca. W tym celu należy jedynie złożyć do ZUS wniosek uproszczony (najlepiej elektronicznie przez PUE, na dedykowany adres e-mailowy, w ostateczności w wersji papierowej do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS.

W powyższych przypadkach odsetki od zaległości publicznoprawnych nie są naliczane, a przedsiębiorca korzystający z ulgi ponosi jedynie wydatek związany z opłatą prolongacyjną. W pakiecie osłonowym dla firm również ta opłata miałaby zostać zniesiona.

Co warto podkreślić, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego jesteśmy członkiem, wystosowało do przedstawicieli rządu petycję o (cyt.):

… odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi, Prawa bankowego, dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020 r.

Powyższe związane byłoby również z tym, że i samo regulowanie należności publicznoprawnych zostałoby (być może) przesunięte w czasie, co nie wynika wprost z petycji SKwP, ale co stanowiłoby tego logiczny efekt. Skoro bowiem nie byłoby obowiązku sporządzania i wysyłania w danym okresie np. deklaracji VAT-7, to logiczną tego konsekwencją byłby brak obowiązku regulowania należności w tym zakresie. Petycja ma na celu przesunięcie w czasie obowiązku składania określonych deklaracji czy sprawozdań, co związane jest właśnie z niemożnością ich odpowiedniego przygotowania.

Analizując pakiet osłonowy, komunikat ministerstwa z przypomnieniem ws. ulg oraz petycję złożoną przez SKwP można ocenić, że bez wątpienia najbardziej realna pomoc dla przedsiębiorców wynikałaby z przychylnego ustosunkowania się rządu do petycji SKwP. Oczywiście proponowane na dzień dzisiejszy rozwiązania w ramach pakietu osłonowego mogą stanowić również pomoc dla przedsiębiorców, jednak nie ma złudzeń co do tego, że byłoby to wystarczające do ich ochrony. Nie wszyscy bowiem przedsiębiorcy korzystają z kredytów, nie wszyscy osiągnęli w ostatnich pięciu latach wynik pozwalający na pokrycie strat, które mogą wystąpić w tym roku ze względu na kryzys spowodowany koronawirusem, a przesunięcie terminów nowych JPK VAT dla dużych firm może nie mieć w tym momencie najmniejszego znaczenia (bo przygotowania w tym zakresie od strony organizacyjnej czy systemowej były podejmowane już od pewnego czasu przez tą grupę firm). Rozwiązanie zaproponowane przez SKwP wprost w petycji i wynikające z tego (pośrednio) konsekwencje zdają się na ten moment być najlepszym systemowym rozwiązaniem problemu, który już jest widoczny u przedsiębiorców w wielu branżach. Jest to również rozwiązanie najbardziej obciążające budżet Państwa. W najbliższych dniach sprawa ta powinna zostać rozstrzygnięta przez rząd.

