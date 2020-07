Unijne dotacje na innowacje dla MŚP - nabór wniosków od 25 sierpnia 2020 r.

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiony został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Od 25 sierpnia do 24 września przedsiębiorcy będą mogli starać się o unijne dofinansowanie na rozwijanie produktów, usług lub procesów stosowanych w ich działalności.

– Innowacje, wdrażane nawet w najmniejszych firmach, są motorem rozwoju gospodarczego całego regionu, a nawet kraju. Dlatego tak nam zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy ze wschodniej Polski również mogli zrealizować swoje pomysły. Ich sukces, to także sukces nas wszystkich – podkreśla Mariola Misztak-Kowalska, zastępca dyrektora z Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.





Powiązania ponad regionami

Kluczowym warunkiem udziału w programie jest przynależność firmy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Takie powiązanie to minimum 5 przedsiębiorstw współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch różnych województw. Żeby spełnić kryteria programu, jedno z nich musi znajdować się właśnie w makroregionie Polska Wschodnia, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Firma biorąca udział w konkursie powinna należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego przynajmniej od sześciu miesięcy, a samo powiązanie musi prowadzić działalność od co najmniej roku.

Kolejnym warunkiem jest osiągnięcie przychodów przez przedsiębiorstwo nie mniejszych niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym roku obrotowym w trakcie trzech lat przed złożeniem wniosku.

Rozwój nawet w czasie pandemii

Otrzymane ze środków unijnych wsparcie pozwoli firmom na sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowalnych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych.

Tegoroczna edycja konkursu różni się od poprzednich. – W tym roku nowością jest możliwość uzyskania pomocy w dostosowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie do funkcjonowania w sytuacji pandemii. Daje to przestrzeń na podjęcie dodatkowych działań inwestycyjnych albo zakup usług doradczych. Dzięki temu rozwój firmy możliwy jest także w tak trudnej sytuacji jak epidemia – wyjaśnia ekspert PARP.

Całkowity budżet konkursu to aż 150 mln zł. Koszt jednego projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln zł do 50 mln euro. Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85 proc. w przypadku usług doradczych związanych z innowacją oraz do 70 proc. w przypadku inwestycji.

Wszystkie informacje o konkursie i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: link.

