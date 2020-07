Dotacje na kapitał obrotowy – która firma może otrzymać i na jakich warunkach?

Program wsparcia „Dotacje na kapitał obrotowy” ruszył w dniu 15 czerwca 2020 r. Obecnie, jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 15 lipca br., w ciągu miesiąca naboru wniosków o dofinansowanie przyznanych zostało już prawie 592 mln zł środków unijnych - średnim firmom, które na skutek pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Ten specjalny instrument wsparcia finansowany jest z dwóch programów operacyjnych - Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.





Które firmy mogą otrzymać dotacje na kapitał obrotowy?

Pomoc w ramach programu „Dotacje na kapitał obrotowy” skierowana jest do określonej grupy przedsiębiorców. Jej otrzymanie wymaga spełnienia kilku warunków.

Przed wszystkim trzeba spełniać kryterium bycia średnim przedsiębiorcą. Do tej kategorii zaliczają się podmioty które:

- mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,

- zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,

- nie spełniają definicji mikro i małego przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

Co do ostatniego punktu, to zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia KE nr 651/2014, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się tam jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR, natomiast małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

W związku z tym, przedsiębiorca, który chce uzyskać dofinansowanie musi dokonać przyporządkowania swojej działalności do kategorii średniego przedsiębiorstwa. W tym celu należy ustalić, czy spełnione są warunki do uznania prowadzonej przez siebie działalności w zakresie:

- kryterium zatrudnienia (liczba zatrudnianych pracowników),

- kryterium finansowego (wysokość obrotu oraz sumy bilansowej),

- powiązań łączących przedsiębiorcę z innymi podmiotami.

W ustalaniu statusu przedsiębiorstwa pomocne będą narzędzia przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jakim są Kwalifikator MŚP (https://kwalifikator.een.org.pl/) oraz dokumenty źródłowe definicji MŚP (https://popw.parp.gov.pl/definicja-msp).

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorstwo?

Kluczowym warunkiem pozwalającym na skorzystanie z dofinansowania w programie „Dotacje na kapitał obrotowy” jest spadek obrotów.

Zgodnie z kryterium przyjętym w programie, do wsparcia kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

A zatem spadek obrotów przedsiębiorstwa może być wykazywany dopiero od kolejnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. tj. od marca 2020 r.

Jak dokładnie definiowany jest spadek obrotów na potrzeby programu? Otóż, spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym obliczony jako:

- stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego;

- lub stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Poza powyższym, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014.

W celu sprawdzenia czy przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, należy dokonać analizy danych finansowych według stanu na koniec 2019 r. I tak, zgodnie z tym co podaje PARP:

- jeśli Twoja firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu zsumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;

- twoje przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;

- twoje przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;

- wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

Szczegółowe zasady określające kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji znajdują się w art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Ile może otrzymać przedsiębiorca?

Wysokość wsparcia jest uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W związku z ty, przedsiębiorca, składając wniosek musi określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. Pod uwagę brane są tylko osoby zatrudniane bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek o dofinansowanie.

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy. Oznacza on:

- ilość godzin pracy w ciągu dnia - 8,

- ilość godzin pracy w tygodniu - przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,

- okres rozliczeniowy - nieprzekraczający 4 miesięcy.

W wyliczeniach nie są uwzględniani pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia właściwej stawki jednostkowej liczona jest inaczej niż wielkość zatrudnienia, jaką należy wziąć pod uwagę, określając status przedsiębiorcy. Zobacz Instrukcję wniosku o dofinansowanie.

Co musi wiedzieć przedsiębiorca składając wniosek o dotacje?

Wnioski w programie „Dotacje na kapitał obrotowy” można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. Rozpatrywane są w kolejności ich składania, a cały proces odbywa się drogą elektroniczną.

Składane dokumenty jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

Przed wypłatą dotacji przedsiębiorcy będą zobowiązani zabezpieczyć umowę wekslem wraz z deklaracją wekslową, podpisaną w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania. Środki można przeznaczyć na opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności

Ile jeszcze zostało do podziału w ramach programu?

W dniu 15 lipca PARP opublikowała czwartą listę wniosków rekomendowanych do bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”. Znalazły się na niej 772 nowe firmy, a wnioski opiewają na kwotę prawie 130 mln zł.

- W puli konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy” było 2 i pół mld złotych. Na przyznanie przedsiębiorcom czekają jeszcze 1,9 mld. Cieszą informacje, że w dobie kryzysu przedsiębiorcy szukają nowych rynków zbytu, reorganizują biznes, a wielu także go informatyzuje i automatyzuje. Jednak fakt, że tak dużo firm stara się o wsparcie z Unii dowodzi jak bardzo jest ono potrzebne - mówi Izabela Fiszer, Zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Ocena wniosków odbywa się na bieżąco. W ciągu ostatniego 1,5 tyg. eksperci PARP ocenili 821 wniosków na łączną kwotę prawie 137 mln zł z czego znakomita większość, bo 772 firmy otrzymała ocenę pozytywną i znalazła się na czwartej, opublikowanej właśnie liście rekomendacji do dofinansowania ze środków unijnych. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła prawie 130 mln zł. Od 15 czerwca, czyli od dnia uruchomienia naboru eksperci PARP pozytywnie ocenili prawie 3200 wniosków firm, a wartość przyznanego wsparcia z funduszy unijnych wyniosła już prawie 600 mln zł.

Polecamy: Oferta specjalna: Pakiet książek – Nowa matryca stawek VAT Towary i Usługi z programem INFORLEX PKWiU + CN, stawki VAT i WIS na 2 m-ce