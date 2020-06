Dotacje z Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw

Należy mieć jednak na uwadze, iż przedsiębiorcy mogą korzystać również z programów bezpośrednio zarządzanych przez Komisję Europejską. W niniejszym artykule chcielibyśmy Państwu bliżej przedstawić dwa najbardziej popularne programy Komisji Europejskiej - Horyzont 2020 oraz LIFE.

Program Horyzont

Program Horyzont jest największym w historii Unii Europejskiej programem ramowym – budżet programu to prawie 80 mld euro na lata 2014-2020. Wspiera realizację pomysłów naukowych i pomaga przenieść je z laboratoriów badawczych na rynek. Wszystko po to, by zwiększyć liczbę przełomowych dokonań, odkryć i wynalazków.





Beneficjentami tego programu mogą zostać przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, administracja publiczna, organizacje międzynarodowe, a także inne organizacje posiadające osobowość prawną. Jedynym warunkiem dotyczącym wnioskodawcy jest rejestracja działalności w kraju członkowskim UE. Istnieje także możliwość, aby przyszły beneficjent pochodził z państwa stowarzyszonego z UE oraz z kraju trzeciego. Cechą charakterystyczną programu Horyzont jest to, że większość projektów realizowanych jest w konsorcjum międzynarodowym. Konsorcjum takie składa się z minimum 3 partnerów, gdzie każdy podmiot pochodzi z innego państwa członkowskiego UE lub państwa stowarzyszonego.

Wśród konkursów realizowanych w ramach Horyzont 2020 największą popularnością małych i średnich przedsiębiorstw cieszą się Instrumenty MSP (obecnie przekształcone w działanie EIC ACCELERATOR). Firmy z sektora MSP mogą ubiegać się również o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Szybka Ścieżka dla Innowacji - FTI.

EIC ACCELERATION

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma wspierać najbardziej obiecujących inwestorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców w realizowaniu ich projektów. Jest to instrument wsparcia dla etapu rozwoju oraz samego wprowadzania na rynek.

EIC Accelarator to instrument Komisji Europejskiej skierowany do podmiotów wykazujących wysoki poziom wzrostu, posiadających rozwiązania (technologia, produkt, usługa). Ważne jest także, aby MŚP biorące udział w tym konkursie znajdowały się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie oraz zmierzały do wdrożenia swoich rozwiązań na rynek globalny oraz europejski.

Beneficjentami konkursu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich możliwych branż.

W programie EIC Accelerator firma może liczyć na wsparcie w wysokości 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w formie samego grantu wynosi 500 tyś. euro, natomiast jego górna granica to 2,5 mln euro. Maksymalnie beneficjent może otrzymać 17,5 mln euro w formie grantu oraz kapitału mieszanego. Konkurs jest dedykowany dla pojedynczych podmiotów sektora MŚP. Projekty skierowane przez konsorcja nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku Wnioskodawca musi być w posiadaniu prototypu oraz osiągnąć co najmniej 6 poziom gotowości technologicznej. Jest to etap na jakim znajduje się pomysł, projekt lub wynalazek. Należy tu nadmienić, że same granty są finansowane od 6 do 8 poziomu gotowości technologicznej. Aby otrzymać większe dofinansowanie należy osiągnąć 9 poziom gotowości technologicznej. Konkurs nie ma sprecyzowanych obszarów tematycznych. Czas realizacji projektu powinien wynieść od 12 do 24 miesięcy. Tak jak w całym programie Horyzont 2020 wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Budżet konkursu to 1,3 mld euro. Początek naboru wniosków w 2020 roku przewidziano na 7 października.

Fast Track to Innovation

Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation, FTI) to konkurs zaplanowany na lata 2018-2020. FTI wspiera zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania B+R. Budżet tego instrumentu na poszczególne lata wynosi po 100 mln euro. Program dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szanse na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE oraz w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Beneficjentami konkursu mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa. W konkursie FTI można aplikować jako konsorcjum składające się z min 3 podmiotów a maksymalnie 5. Mogą to być partnerzy z krajów członkowskich lub z krajów stowarzyszonych. W przypadku konsorcjum skradającego się z 3-4 partnerów, przynajmniej 2 z nich powinny stanowić podmioty prywatne (prive for profit). W przypadku konsorcjum składającego się z 5 partnerów, wymaganych jest min. 3 partnerów biznesowych. Partnerzy z krajów trzecich mogą być włączeni w projekt, ale jedynie jako podwykonawcy, po spełnieniu określonych warunków.

W kwestii dofinansowania wszystko zależy od typu organizacji aplikującej w danym konkursie. Na dofinansowanie o wysokości do 100% wartości kosztów kwalifikowanych mogą liczyć organizacje o charakterze niezarobkowym (non-profit). Natomiast w przypadku organizacji zarobkowych dofinansowanie wynosi do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w konkursie wynosi 3 mln euro.

W ramach FTI nie ma ściśle określonych obszarów tematycznych. Przedsiębiorcy sami definiują temat w ramach, którego składają swoje wnioski. Ciekawym zagadnieniem jest to, że opcjonalnie 60% budżetu tego grantu powinno trafić od sektora prywatnego. Istotnym warunkiem jest również to, aby innowacje w ramach tego konkursu znalazły się na rynku w ciągu 36 miesięcy. Wspierane rozwiązania powinny być dojrzałe – na poziomie min. 6 poziomu gotowości technologicznej. Szybka ścieżka do innowacji ma na celu doprowadzić technologię do 9 poziomu gotowości technologicznej tak, aby mogła być wdrożona na rynek i w przyszłości przynieść korzyści gospodarcze dla społeczeństwa europejskiego.

Zakończenie naboru wniosków zaplanowano na 27 listopada 2020 r.

Program LIFE

Program Life to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowisk, w tym przyrody. Budżet programu na lata 2014-2020 jest wyższy niż kiedykolwiek – to aż 3,46 mld euro dla wszystkich krajów UE.

Program Life podzielony jest na dwa podprogramy: środowisko oraz klimat. W ramach tych dwóch podprogramów funkcjonują obszary priorytetowe tj.:

Typy projektów które mogą uzyskać dofinansowanie to m.in. projekty pilotażowe, demonstracyjne, projekty dotyczące najlepszych praktyk, projekty informacyjne, dotyczące zwiększenia świadomości i rozpowszechniania informacji. Podmiotami mającymi możliwość aplikowania w programie Life są: przedsiębiorstwa (w tym MŚP), instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe.

W podprogramie Środowisko przyszli beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 55% wartości kosztów kwalifikowanych. Podprogram Klimat może się pochwalić jeszcze większym wsparciem, ponieważ w tym przypadku dofinansowanie może osiągnąć poziom 75% wartości kosztów kwalifikowanych. Projekty zaakceptowane przez Komisje Europejską otrzymają dofinansowanie ze środków krajowych w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych. W sumie dzięki projektowi unijnemu LIFE oraz pomocy NFOŚiGW w formie środków krajowych beneficjenci mogą otrzymać wsparcie na poziomie nawet do 95%.

Zakłada się, że w ramach tego programu nie ma ustalonej minimalnej wartości dofinansowania. Jednak przyjęło się, że aby projekt mógł zostać wybrany, powinien on operować na poziomie 0,5 mln euro. Natomiast kwota 2 mln euro to średnia wartość projektów wybieranych do dofinansowania.

W podprogramie Środowisko składanie wniosków w zakresie projektów tradycyjnych opiera się na dwuetapowej procedurze. Pierwszy etap to notka koncepcyjna. W nocie tej przedstawia swój pomysł. Istnieje możliwość modyfikacji przesłanej notki, do czasu zamknięcia zaproszenia, do składania wniosków projektowych (od 14 do 16 lipca 2020 r. – w zależności od osi priorytetowej). Jeżeli koncepcja zawarta w notce przejdzie do drugiego etapu, należy przesłać pełną propozycje projektu (do lutego 2021 r.).

W podprogramie Klimat występuje klasyczna procedura jednostopniowej aplikacji. Ubieganie się o tradycyjne projekty, które koncentrują się na zmianie klimatu, wymaga złożenia jednego pełnego wniosku do października 2020 r.

Wnioski dotyczące projektów zintegrowanych w obu podprogramach podlegają dwuetapowemu procesowi aplikacji.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić wymóg tzw. Europejskiej wartości dodanej. Oznacza to, że przedsięwzięcia muszą dotyczyć rozwiązania istotnego problemu środowiskowego z punku widzenia ich wartości dla Europy. Pożądanym aspektem byłby fakt, aby dane rozwiązanie mogło być szeroko stosowane nie tylko w kraju beneficjenta. Kolejnym wymogiem jest innowacyjność planowanego przedsięwzięcia. Celem jest przetestowanie nowych rozwiązań, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

