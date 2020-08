Fundusz Gwarancji Płynnościowych obejmie limity faktoringowe

Bank Gospodarstwa Krajowego pomoże w zabezpieczaniu limitów faktoringowych – pierwsze umowy z faktorami spodziewa się podpisać na przełomie sierpnia i września. To będzie zupełnie nowe rozwiązanie w europejskiej gospodarce, ale oryginalnych rozwiązań w UE nie brakuje. Europejskie instytucje rozwoju mają wiele pomysłów na wspieranie przedsiębiorczości w trakcie pandemii koronawirusa a wśród ciekawszych można wymienić instrumenty pomocowe dla startupów, włoskie sposoby na odbudowanie eksportu, czeskie programy gwarancji, czy chorwackie rozwiązania dla turystyki.

Faktoring po polsku

W obliczu pandemii koronawirusa należało podjąć wyjątkowe środki i nierzadko wprowadzić zupełnie nowe rozwiązania wspierające gospodarkę. W Polsce, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września, BGK obejmie gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych także limity faktoringowe. Na rozwiązanie zgodziła się już Komisja Europejska.





- Jest to pierwszy w Europie program gwarancji limitów faktoringowych o charakterze pomocowym dla przedsiębiorców. Całość działa następująco: instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringowe, czyli faktor, korzysta z gwarancji BGK, aby zabezpieczyć spłatę limitu faktoringowego udzielanego swojemu klientowi, czyli przedsiębiorcy. Innymi słowy BGK przejmuje część ryzyka, ułatwiając faktorowi opłacenie przedstawianych przez przedsiębiorcę faktur. Tym rozwiązaniem pomagamy firmom zachować płynność w czasie kryzysu i jednocześnie wspólnie z innymi uczestnikami sektora finansowego wypełniamy lukę w tym sektorze – tłumaczy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Wsparcie dla start-upów

Belgijska instytucja finansowa PMV oferuje pożyczki dla firm zainteresowanych zwiększeniem skali działalności i start-upów. Przedsiębiorcy mogą liczyć na odroczenie odsetek w wysokości 5 proc. dla pożyczek do 800 tys. euro i odroczenie odsetek w wysokości 6 proc. w przypadku pożyczek powyżej 800 tys. euro. Wartość programu to 250 mln euro.

Francuski bank inwestycyjny - Banque publique d'investissement (Bpifrance) – wzmacnia kapitał firm z sektora MŚP oraz start-upów dwoma instrumentami. Pierwszy to „Fundusz na rzecz wzmocnienia MŚP” wyposażony w prawie 100 mln euro oraz „French Tech Bridge” dysponujący 80 mln euro dla start-upów. Przedsiębiorcy mogą starać się o finansowanie w kwocie od 100 tys. do 5 mln euro, które wesprze ich inwestycje i pozwoli utrzymać płynność finansową. Pieniądze pochodzą z wykupu obligacji firm zainteresowanych wsparciem. Obligacje mogą zostać w przyszłości zamienione na akcje. W finansowaniu MŚP i start-upów muszą uczestniczyć także prywatni inwestorzy. Poza tymi rozwiązaniami start-upy mogą również liczyć na pożyczki z gwarancją Państwa.

Natomiast KfW Capital, spółka zależna niemieckiego banku KfW, oferuje instrument o nazwie „Corona Matching Facility”. Rozwiązanie ma na celu wspieranie start-upów i młodych, rozwijających się firm poprzez finansowanie kapitałem prywatnym z funduszy venture capital. Zapewnia to dodatkową płynność obiecującym start-upom, które borykają się z kryzysem.

Od pożyczek do gwarancji

Na początku pandemii koronawirusa Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził w ekspresowym tempie zmiany do gwarancji de minimis. Równie szybko zareagowali Czesi. 16 marca 2020 r. czeski bank rozwoju ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka) uruchomił program COVID I. Przedsiębiorcy mogli liczyć na pożyczki od 20 tys. do 600 tys euro z zerowym oprocentowaniem. Z powodu dużej liczby wniosków, które przekroczyły możliwości finansowe programu, czeski bank 20 marca zakończył COVID I. W jego miejsce zaproponował przedsiębiorcom COVID II – program gwarancyjny dla kredytów obrotowych do maksymalnie 600 tys. euro. Ze względu na duże zapotrzebowanie na kredyty z gwarancją program zakończył się dość szybko – wnioski przyjmowano od 30 marca do 3 kwietnia. Czesi wprowadzili jednak kolejne odsłony tego rozwiązania – COVID III i COVID PRAGUE (tylko dla przedsiębiorców ze stolicy).

Włoskie rozwiązanie na kryzys

Włochy są krajem, który pandemia koronawirusa dotknęła bardzo mocno. W związku z tym wsparcie w odbudowie gospodarki również jest duże. Cassa depositi e prestiti (CDP), włoski bank rozwoju, przekazał włoskim bankom komercyjnym 3 mld euro na kredyty dla MŚP. Środki są zwykle dostępne dla banków już po kilku dniach. Firmy mogą starać się o kredyty poprzez platformę pożyczkową „Piattaforma Imprese” a banki mają sześć miesięcy na udzielenie pożyczki.

Poza tym CDP Group wdrożyło rozwiązania wspierające promocję włoskich marek. Wyróżnić można m.in. 1.5 mld euro gwarancji ułatwiających wypłaty pożyczek na utrzymanie płynności finansowej, 2 mld euro na ochronę ubezpieczeniową nowych linii kredytowych, które pomogą włoskim firmom w wejściu na nowe rynki oraz 500 mln euro na wsparcie włoskiego eksportu, jego odbudowę w tych krajach, w których produkty włoskie są najbardziej poszukiwane (np. Ameryka Łacińska, Afryka i Bliski Wschód).

Odbudowywanie turystyki

Chorwacka gospodarka w znacznej mierze bazuje na turystyce. Na podstawie „Umowy o współpracy biznesowej dotyczącej wdrażania środków zapewniających płynność przedsiębiorcom w sektorze turystyki”, podpisanej między Ministerstwem Turystyki a Chorwackim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (HBOR), HBOR może udzielać bezpośrednich, nieoprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną. Program daje dostęp do kredytów o łącznej wartości 600 mln HRK, czyli ponad 79 mln euro, które można przeznaczyć na zachowanie miejsc pracy i utrzymanie płynności.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Dziennika Gazeta Prawna. Kup w kiosku lub w wersji elektronicznej