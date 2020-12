Ulga na start – co warto wiedzieć?

Co to ulga na start?

Ulga na start to czasowe zwolnienie z obowiązku płacenia ubezpieczeń społecznych, z którego może korzystać określona grupa podmiotów gospodarczych.

Instytucja ulgi na start została wprowadzona ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tzw. Konstytucja Biznesu) - Dz.U. z 2018 r., poz. 646. Weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r.





Przepisy dotyczące ulgi zawiera art. 18 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Ulga na start – kto może skorzystać?

Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca, który spełnia warunki określone przez ustawodawcę, tj.:

1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo

2) przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

3) przedsiębiorca, który nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

4) przedsiębiorca, który nie podlega ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Co istotne, jeżeli przedsiębiorca korzysta z ulgi na start, to jego zleceniodawca nie ma obowiązku odprowadzania za przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem, że:

- przedmiot umowy ze zleceniodawcą (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam jak przedmiot prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności,

- osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Ulga na start – na czym polega?

Ulga na start polega na zwolnieniu z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres sześciu miesięcy (tj. sześciu pełnych miesięcy) od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start – jak liczyć miesiące?

Jeżeli chodzi o liczenie miesięcy do ulgi na start, to należy brać pod uwagę sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Można wyróżnić dwa przypadki:

1) jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, nie wlicza tego miesiąca do sześciu miesięcy, w trakcie których może korzystać z ulgi na start,

2) jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność pierwszego dnia miesiąca, to ten miesiąc wlicza do sześciu miesięcy, w których może korzystać z ulgi.

W przypadku zawieszenia działalności w trakcie korzystania z ulgi, okres zawieszenia nie przerywa biegu sześciu miesięcy, czyli wlicza się do okresu, w którym przedsiębiorca może korzystać z ulgi.

Natomiast, jak wynika z art. 18 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, w dowolnym momencie przed upływem sześciu miesięcy.

Jak zgłosić ulgę na start?

Ulgę na start przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS w ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ulga na start – kod do ZUS

Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Co należy zgłosić do ZUS używając określonego kodu.

Przedsiębiorca musi zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, wtedy obowiązuje kod 05 40 00.

Ulga na start – jak wypełnić ZUS ZZA?

Formularz ZUS ZZA posłuży przedsiębiorcy do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Formularz ten można wypełnić już w trakcie rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. We wniosku CEIDG-1 należy zaznaczysz „ZZA” w punkcie 12.2 „Dołączam zgłoszenia ZUS”. Poza tym, zgłoszenie można przekazać do ZUS:

- w formie papierowej (w palcówce ZUS lub pocztą), pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie rozliczał składki maksymalnie za pięć osób,

- w Programie Płatnik – wypełniając formularz i podpisując podpisem kwalifikowanym,

- w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), formularz popisany podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Jak wypełnić DRA ulga na start?

Ulga na start wymaga zgłoszenia i opłacania tylko składki zdrowotnej, o czym już pisaliśmy. Natomiast do dziesiątego dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń przedsiębiorca powinien złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA i zapłacić składkę.

Następnie, jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, do końca okresu korzystania z ulgi na start nie musi już składać deklaracji ZUS DRA. Kolejną deklarację należy złożyć dopiero po upływie sześciu miesięcy korzystania z ulgi.

W przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub współpracuje ze zleceniobiorcami, musi zarejestrować ich w ZUS i opłacać za nich składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Kiedy koniec ulgi na start?

Przedsiębiorca może przestać korzystać z ulgi na start w dowolnym wybranym momencie przed upływem sześciu miesięcy lub skorzystać z całej przysługującej mu ulgi, która zakończy się po upływie pełnych sześciu miesięcy.

Co po zakończeniu ulgi na start?

Po zakończeniu korzystania z ulgi na start przedsiębiorca może skorzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS. Obniżone składki przysługują za pełne 24 miesiące. Przy czym, gdy przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi na start w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

W celu skorzystania z obniżonych składek ZUS przedsiębiorca musi:

- wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40,

- zgłosić do ubezpieczeń w ramach obniżonych składek z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70, natomiast, jeżeli ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, z kodem 05 72.

Po tym okresie, jeśli przychód nie przekroczył 120 tys. zł, przedsiębiorca może skorzystać z Małego ZUS Plus.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz.U. z 2018 r., poz. 646.

