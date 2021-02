Program lojalnościowy - jak to zrobić?

Jak podtrzymać kontakt z klientami?

Pandemia i związane z nią obostrzenia, stosowane praktycznie od połowy marca zmieniają sytuację finansową i logistyczną wielu przedsiębiorców oraz ich klientów. To z kolei prowadzi do dużych reorganizacji działań, również promocyjnych. Muszą się do tego dostosować wszyscy – w tym organizatorzy programów lojalnościowych.

Pierwszy lockdown spowodował, że fizycznie nie mogliśmy udać się do wielu sklepów, aby dokonać zakupów. Poza tym wiele osób stara się jak tylko może unikać większych obiektów, gdzie gromadzi się duża liczba ludzi. To właśnie z tego powodu handel internetowy stał się tak popularny, o czym możemy przekonać się sami, chociażby licząc samochody firm kurierskich przejeżdżające bądź parkujące pod naszymi domami.





Warto pamiętać także o emocjach klientów. Co dzień bombardowani jesteśmy informacjami dotyczącymi rosnącej liczby zachorowań i niepewnej przyszłości finansowej wielu Polaków. To wszystko może prowadzić do zmniejszenia konsumpcji, o ile nie dotyczy ona podstawowych produktów.

Skupiając się na tworzeniu programu lojalnościowego, trzeba mieć na uwadze powyższe scenariusze, włącznie z wprowadzeniem całkowitego lockdownu po raz kolejny, co ma już miejsce w wielu krajach. Priorytetem jest teraz utrzymanie dotychczasowych klientów, bo to pozwoli na przetrwanie w trudnych czasach. Siłą rzeczy, musimy skoncentrować się na kontakcie on-line.

Program lojalnościowy w czasie pandemii

W obecnych czasach programy lojalnościowe mogą mieć jeszcze większe znaczenie niż wcześniej. Mówiąc wprost – przebywając w domach, klienci się nudzą. Praca w miejscu zamieszkania, a przy tym ograniczenia w dostępie do gastronomii czy kultury sprawiają, że ludzie jeszcze więcej czasu spędzają w internecie. Jak można im ten czas zapełnić? Chociażby pozwalając na zbieranie punktów i zdobywanie nagród. Wszystko to jednak musi się odbywać on-line.

W „starym świecie” programy lojalnościowe mogą kojarzyć się z papierowymi książeczkami otrzymywanymi choćby na stacjach paliw. Klienci zbierają punkty na kartę, a podczas kolejnych wizyt mogą wymieniać zdobyte punkty na nagrody. Tak rozumiany program lojalnościowy wymaga wydrukowania kart i katalogów oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy klientami a sprzedawcami.

- Obecnie można to zrobić inaczej. Organizatorzy programów nie potrzebują już ponosić ogromnych kosztów związanych z drukiem książeczek na drogim papierze. Katalog nagród można udostępnić on-line – mówi Grzegorz Kobryń z serwisu NagrodyB2B. - Taka wirtualna wersja pozwoli nie tylko zaoszczędzić na druku, ale ułatwi także aktualizowanie listy dostępnych nagród. Dodanie lub usunięcie produktu może być kwestią kilku minut – wyjaśnia.

To także wygoda dla uczestników, którzy w każdej chwili mogą zalogować się do systemu z nagrodami, aby sprawdzić zarówno stan swojego konta (liczbę zebranych punktów), jak i dostępność wymarzonych nagród. Bez dotykania papierowych książeczek, bez kontaktu ze sprzedawcą i innymi klientami – całkowicie on-line.

Jakie nagrody wybrać?

Tworząc wirtualny katalog, należy go dopasować do własnej grupy docelowej. Inne nagrody umieści w swoimi katalogu sklep sportowy lub siłownia, inne dystrybutor, który sprzedaje kosmetyki do salonów fryzjerskich. Jednak bez względu na profil działalności, każda firma może stworzyć własny program z nagrodami do wyboru.

Istnieją jednak pewne kategorie prezentów, które szczególnie teraz będą się cieszyły wyjątkowym zainteresowaniem. Dziś, gdy tak wiele osób pracuje zdalnie, chętnie wybierane są dwie kategorie produktów. Ludzie, którzy niemal 24 godziny na dobę spędzają we własnych mieszkaniach, więcej czasu przeznaczają na kulinarne eksperymenty. Z tego powodu sprzęt AGD oraz kuchenne akcesoria należą do najczęściej odbieranych prezentów.

Druga grupa produktów, na które warto postawić, to kamery internetowe, mikrofony i wszystkie inne akcesoria elektroniczne, które są w stanie umożliwić bądź ułatwić pracę oraz naukę na odległość. Ceny tego typu urządzeń znacznie w ostatnim czasie wzrosły, dlatego możliwość odebrania ich w zamian za punkty dla wielu osób będzie znaczącym udogodnieniem.

Trzecia grupa prezentów, które zawsze będą mile widziane, to vouchery do sklepów, a mówiąc ściślej – e-vouchery do sklepów internetowych.

- Dzięki nim nawet ktoś, kto nie znajdzie dla siebie odpowiedniego prezentu w zamkniętym katalogu nagród, będzie mógł samodzielnie wybrać dla siebie prezent w sklepie. A ponieważ mówimy o bonach do sklepów internetowych, zakup nie będzie wymagał ani wychodzenia z domu, ani kontaktu z innymi ludźmi – podkreśla Grzegorz Kobryń.

No właśnie! Planując program lojalnościowy, zadbajmy o to, by nagrody były wysyłane bezpośrednio na adres uczestnika programu. Konieczność osobistego odbioru prezentu w sklepie byłaby dziś raczej problemem, niż udogodnieniem. Bezkontaktowa dostawa nagród pod drzwi to natomiast duży atut programu lojalnościowego.

Program lojalnościowy wyłącznie w internecie

Uczestnicy programu powinni nadal mieć możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z zasadami, nagrodami, czy swoim kontem w systemie. W tym celu jednak nie muszą udawać się do punktu sprzedaży. Sprawną obsługę uczestników można zapewnić również zdalnie – przez internetowy czat lub infolinię. Sprawna komunikacja przynosi firmie dodatkowe korzyści – poprawia wizerunek marki, pokazuje, że zależy jej na klientach i ich zadowoleniu.

Internet daje również możliwości nie związane bezpośrednio wyłącznie z programami lojalnościowymi. Np. znacznie ułatwia promocję programów oraz codzienną komunikację z aktualnymi i potencjalnymi uczestnikami. Do tego celu można wykorzystywać choćby social media.

Każdego dnia możemy dodawać wpisy na Facebooku, Instagramie, czy też w LinkedIn, które będą podtrzymywały kontakty z naszymi klientami. W ten sposób będziemy regularnie przypominać im zarówno o programie, jak i o dostępnych nagrodach. Za pośrednictwem portali społecznościowych możemy także obwieszczać promocje (np. dodatkowe punkty do zdobycia w weekend) lub informować o nowościach bądź o limitowanych prezentach, dostępnych tylko okresowo. Dostępnych opcji jest ogrom, natomiast media społecznościowe ułatwiają szybkie przeniesienie marketingowych pomysłów z firmy do przestrzeni publicznej.

Co oczywiste, samo zarządzanie programem lojalnościowym również powinno odbywać się zdalnie. W związku z tym sam interfejs systemu musi być dostępny w sieci, do której pracownicy (również ci pracujący zdalnie) będą mogli zalogować się z dowolnego miejsca. Takim rozwiązaniem jest np. udostępniana przez XBS Group – Platforma Lojalnościowa. Małe programy lojalnościowe (do 200 uczestników) mogą korzystać z niej bezpłatnie.

Jeśli dotychczas firma prowadziła swój program lojalnościowy częściowo off-line, przejście na całkowicie zdalną obsługę systemu, nagród i klientów może wydać się kłopotliwe. Gdy jednak wykonamy już związaną z tym pracę, okaże się, że to ogromne ułatwienie. Prowadzenie programu lojalnościowego całkowicie on-line jest zarówno tańsze, szybsze, jak i wygodniejsze – zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników.