Sprzedaż w systemie ratalnym - jak zorganizować?

Sprzedaż w systemie ratalnym. Postęp digitalizacji i przeniesienie usług do internetu zachęca przedsiębiorców do wprowadzania nie tylko innowacyjnych usług ale też nowych modeli płatności. Coraz więcej mikro i małych firm decyduje się na systemy odroczonych płatności czy udostępnieniu zakupów na raty swoim klientom. Nowoczesne rozwiązania pozwalają sprzedawać na raty w prawie każdym kanale. Strony internetowe (wszystkie), sklepy stacjonarne, e- sklepy, portale społecznościowe – wszędzie jest możliwość wygenerowania płatności raty w e-commerce. To przedsiębiorca decyduje jaką formę wybiera, kiedy i komu ją udostępnia.